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國發會攜手經濟部 赴北海道交流地方創生經驗

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯（右一）偕同經濟部率領台日地方創生交流團赴日本北海道，並與北海道廳副知事三橋剛(左一)就人口對策、地域品牌、城市再生等議題進行交流。國發會提供
國發會主委葉俊顯（右一）偕同經濟部率領台日地方創生交流團赴日本北海道，並與北海道廳副知事三橋剛(左一)就人口對策、地域品牌、城市再生等議題進行交流。國發會提供

為推動地方創生並深化國際合作，國發會主委葉俊顯與經濟部政務次長何晉滄日前率領22位地方創生青年與城鄉業者，組成台日交流團赴日本北海道參訪，針對人口對策、地域品牌、城市再生及產學協作等議題展開交流洽談，期盼為台日兩方建立官民雙軌的溝通與合作管道。

交流團於21日拜會北海道廳，由副知事三橋剛率領多位局處首長接見。國發會主委葉俊顯表示，台日兩國面臨相似的社會結構轉變，台灣近年積極建構青年返鄉支持體系，並結合經濟部等跨部會資源，透過創業輔導與跨域合作協助青年扎根。本次希望借鏡北海道的豐富經驗和實踐成果，深化台灣地方創生策略。

北海道廳副知事三橋剛指出，來自台灣的訪客在202年已突破60萬人，超越疫情前的59萬人，顯見雙方在觀光、經濟、文化及教育等領域往來密切。

國發會指出，日方於會中分享如何串聯農業生產、二三級產業加工與觀光體驗，推動「六級產業化」與地域振興；同時因應天災推動防災指導員計畫，建構自助與互助網絡以提升地方韌性。台灣青年代表亦於分享青年返鄉機制、原住民文化推廣，如何建構深化情感與生活品質的軟體支持體系等議題，展開熱烈交流與討論。

國發會表示，同日下午，交流團亦拜訪北海道大學產學地區協作機構，探討學術能量轉化為社會創新的協作機制，該機構亦表示希望能與台灣有更多合作機會。此外，青年團隊參訪曾協助札幌市打造城市品牌「SAPP‿RO」（Sapporo Smile）的設計公司「D&DEPARTMENT HOKKAIDO by 3KG」，汲取將在地傳統工藝與風土物產轉為市場消費體驗的品牌營造經驗。台灣青年亦分享馬祖東引推動經驗，獲日方高度讚賞與共鳴，承諾一定造訪東引、體驗團隊深耕成果。

葉俊顯強調，本次拜會不僅成功汲取北海道廳在地方治理與產業品牌營造的實務成績，亦透過北海道廳、北海道大學產學平台與在地設計公司的實地觀摩，深化台日雙方在地方創生領域的經驗共享。期盼未來能持續透過雙向對話，共同為建構具韌性、永續與共好的區域發展模式而努力。

北海道 國發會 經濟部

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