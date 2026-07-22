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川普擬課100%學名藥關稅 協會呼籲：「國藥國造、國藥國用」刻不容緩

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

針對美國總統川普近日於社群媒體發文，表示將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅，並於2029年8月進一步提高至200%。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，落實「國藥國造、國藥國用」已刻不容緩，呼籲衛福部長石崇良應盡速邀集產業代表召開會議，並以兩年內達成保護國人用藥韌性為目標。

殷為瑩指出，一旦美方對輸美學名藥加徵關稅，勢必推升國際學名藥廠的成本，相關壓力可能轉嫁至其他市場。而近年台灣對進口學名藥的依賴逐步升高，更凸顯國內藥品供應韌性的結構性風險。殷為瑩建議，衛福部應加速整合產官學意見盤點韌性藥品，並透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，以確保民眾用藥安全與供應穩定。

對此，將旗下微脂體兩性黴素Lipo-AB出口美國的台灣東洋表示，Lipo-AB不僅是台灣東洋在外銷方面重要的成長動能，也是美國臨床相當需要的學名藥，因此，對於目前美方傳出的相關關稅政策，尚未對公司營運造成實質影響，藥品供應以及既有業務均維持正常。

台灣東洋也指出，美方目前拋出關稅政策的具體適用範圍、實施方式還需要進一步與當地合作夥伴進行確認，東洋將持續密切關注美方政策進展，審慎評估關稅對成本、供應鏈以及市場需求可能帶來的影響。同時，公司也啟動深耕台灣、布局全球的雙引擎策略，一方面持續推動在台自製新藥落地，一方面積極申請不同市場藥證的海外市場拓展布局，期以多元市場策略，降低美國關稅政策變動所帶來的風險，並提升管理效能來打造長期競爭力。

川普 關稅 石崇良

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