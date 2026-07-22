賴總統：產官學研升級轉型 提升台灣競爭力

賴清德總統21日晚間出席「台灣玉山科技協會第十三屆第一次會員代表大會」。他表示，台灣在政府與產官學研及各行各業共同努力下，以創新、升級及轉型持續提升競爭力。

包括總統府資政沈榮津、中央研究院長陳建仁、台灣玉山科技協會理事長童子賢皆出席活動。

賴總統致詞時，首先感謝台灣玉山科技協會童子賢理事長再度邀請，讓他有機會跟大家共聚一堂。2022年他首次出席活動時，臺灣正面臨疫情及通貨膨脹等挑戰，感謝玉山科技協會及各行各業與政府共同合作，用創新、升級與轉型克服難關，讓臺灣不僅未受局勢阻擋，更持續提升整體競爭力。

賴總統指出，臺灣前年經濟成長率達5.6%，去年達8.76%，今年第1季更達14.55%，全年經濟成長率預估為9.64%，中央研究院近期則預測可能超過10%。此外，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的世界競爭力年報，臺灣已連續6年在2,000萬人口以上經濟體中排名第一，今年更創下歷史最佳成績，位居全球第4名，這些成果都是全民共同努力的結果。

賴總統表示，上次參與台灣玉山科技協會的活動，兩位演講者分別是雲門舞集創辦人林懷民及林本堅教授，此次則邀請明華園孫翠鳳女士及中央研究院院長陳建仁發表專題演講，相信內容一定非常精彩。

賴總統也和大家分享，他認為臺灣經濟能夠持續進步，孫翠鳳女士及林懷民先生能夠獲得社會肯定，除了個人努力之外，民主與教育也是兩項重要因素。臺灣推動民主化後，人民成為國家的主人，臺灣是法治社會並保障智慧財產權，促使經濟得以發展；當經濟進步，文化及表演藝術自然也會受到更多肯定與支持。

賴總統提到，近期他正推動在臺灣舉辦「就學就業博覽會」，主要是因為臺灣有許多國際級大公司，人才需求持續增加，希望臺灣前100大企業捐贈獎學金，吸引世界各國表現優秀的學生來臺灣就學，並留在臺灣就業。透過這項計畫，一方面滿足臺灣對人才的迫切需求，另一方面讓各國人才一起壯大臺灣發展。