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挑戰！技霸魂 勞動部全國技能競賽7月底登場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日在台北南港展覽館1館及2館登場，7月30日至8月1日競賽期間開放民眾免費參觀。今年以「挑戰！技霸魂」為主題，集結青年組55個職類、青少年組13個職類，逾千名選手同場競技，展現精湛技術與職人精神。

現場除精彩賽事外，更規劃智造未來館、Try a Skill 技能體驗站、Skills in Action 技能實境秀及技能變裝秀等多元互動活動，邀請民眾從觀賽、體驗到創作，全方位感受技能競技的魅力。

勞動部表示，全國技能競賽是國內技能領域年度盛事，不僅是選手展現專業實力的重要舞台，更是技職人才交流與產業接軌的重要平臺。此屆賽事標語「挑戰！技霸魂」，象徵選手以百分之百的專注與毅力，歷經反覆練習、持續精進，將每一次挑戰化為成長養分，在競技舞臺上展現屬於職人的堅持與榮耀。

此次競賽以「汽車智造未來」為主題，打造「智造未來館」展示區，以車輛技術產業為策展主軸，透過企業展示、職涯探索及產業前瞻講堂，呈現技能培育與產業發展緊密連結的關係，帶領民眾探索車輛技術的未來樣貌。

除了智造未來館外，現場也規劃「Try a Skill 技能體驗站」，依製造工程技術、營建技術、藝術與時尚、社會與個人服務四大類群設置多元體驗項目，將專業技能轉化為寓教於樂的互動體驗。民眾可透過親手操作、實作挑戰，近距離認識不同職類特色，在動手做的過程中發掘技能的樂趣與職涯可能，完成體驗還有機會集章兌換好禮。

今年更首創「Skills in Action 技能實境秀」，以「10小時打造一場夢幻婚禮」為主題，邀請台灣、日本、韓國及新住民職人同台飆技，透過婚禮籌備情境，展現不同技能職類跨域合作的專業分工。現場更結合人氣網紅互動及作品抽獎活動，讓民眾不只是觀賞競賽，更能看見各項技能如何攜手合作完成一場婚禮，感受技能如何融入生活，體驗職人合作創造成果的魅力。

此外，本次也推出趣味互動企劃「技能變裝秀」，以全國技能競賽吉祥物「光比」與「鹿比」為創作主角，邀請喜愛服裝設計、手作及造型創作的民眾發揮創意，設計披風、帽飾、領巾、腰帶及職人風配件等局部造型，打造吉祥物全新樣貌。

活動採事前設計徵件及現場創作兩階段進行，入選隊伍將於競賽期間完成作品，並開放現場民眾票選人氣造型，透過共創參與展現技能創意，也為競賽增添更多互動樂趣。

勞動部誠摯邀請民眾於7月30日至8月1日走進台北南港展覽館，一同為全國技能好手加油，見證技能人才挑戰巔峰的精彩時刻。

勞動部 全國技能競賽

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