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NCC 公布北部、中部降速演練時間和細節
國家通訊傳播委員會（NCC）22日表示，配合「2026城鎮韌性防空演習」，將於2026年8月中旬針對行動網路使用受限之情境實施「行動網路降速演練」，測試通訊系統於極端狀況下之應變能力與韌性。
NCC說明，演練僅限於行動數據上網傳輸速度，一般語音通話（包含110與119緊急報案電話）、文字簡訊及災防告警細胞廣播（CBS）訊息接收功能均保持正常運作。
NCC表示，降速演練分為中部與北部兩區進行，實施時間均為當日下午2:30至3:00（30分鐘），各區演練時程與涵蓋範圍如下：中區演練時間為8月10日（星期一）下午2:30—3:00；涵蓋區域包括苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。
北部地區演練演練時間為8月13日（星期四）下午2:30—3:00，涵蓋區域包括宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。
演練期間，指定區域內之行動網路傳輸速度將受到限制。為確保重要公務與生活事項順利進行，NCC提醒民眾注意幾點，包括勿使用手機處理重要工作，避免因網路傳輸速率降低而影響線上作業或交易。以及建議改用固定網路：如有上網需求，請優先使用有線網路或固定網路WiFi。
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