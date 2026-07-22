NCC 公布北部、中部降速演練時間和細節

立法院國民黨團提案要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列2026年度全數預算，經濟部長龔明鑫21日在立法院受訪表示，此舉影響非常大，先前已經刪掉國防部特別條例預算，企業界已感到非常失落，現在連經濟部統籌型計畫也被刪，這些計畫都在執行中，變成企業要自謀生路，政府不能繼續支援。他喊話，預算還在審查，希望不要成真。

2026-07-22 11:20