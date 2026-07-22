用電大戶2.0強制設置自用發電及儲能設備 經長：估700多家業者受影響

經濟部提出「能源管理法」部分條文修正草案，要求用電大戶須設置自用發電及儲能設備。經濟部長龔明鑫22日在立法院經濟委員會表示，用電大戶原則上採5MW（千瓩）以上定義，緩衝期初步以五年做基準，估計約有700多家業者受影響。

龔明鑫22日出席立法院經濟委員會「能源管理法」審查會並備詢答。多位立委關切「能源管理法」第10條增訂用電大戶2.0條款，須設置自用發電及儲能設備，因在實務上工業區樣態非常多，都市型工業區很可能沒有空間設置，甚至買不到設備，質詢經濟部在執行上須多方面考量。

龔明鑫表示，該條文是希望業者強化供電韌性，自給自足，在該法三讀通過後，經濟部會在子法訂定上考量實際狀況，並與利害關係人協商。

他提及，用電大戶定義原則上採5MW（千瓩）以上，約有700多家業者。另外，新舊工業區也會有不同要求，主要是舊工業區較無建置空間。至於緩衝期，龔明鑫表示，原則以上五年做為討論基準。

有立委追問，萬一業者認為五年做不到，要延到十年嗎？龔明鑫表示，經濟部會聽取業者意見，看有沒有合理。至於十年太久了。

此外，龔明鑫強調，經濟部希望發電設備與儲能設備兩者都要建置，但比例多少，可由業者自行調配。