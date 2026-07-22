新青安3.0將上路問題仍多 立委質疑無法防止投機套利 財長這樣說

新青安3.0下月上路，各方對於內容仍有不少爭議，立委賴士葆擔心排富過於寬鬆、可能推升房價，並應設法防止二胎房貸流向股市；立委郭國文同樣擔心投資客套利、房市炒作等的問題。

立法院財委會22日審查遺產及贈與稅法、土地稅法、房屋稅條例等修正草案，不過，立委關切8月1日即將上路的新青安3.0，能否有效修正前一版即新青安2.0的弊端問題。

賴士葆對新青安3.0提出5項質疑，他指出，外界對新青安3.0有許多批評，認為政府推出這項政策，形同替建商hold住正在下跌的房價，而非真正解決青年購屋問題；新青安3.0將排富門檻訂為年所得200萬元以下，幾乎等於沒有門檻，以平均薪資推算，多數家庭年所得根本達不到200萬元，因此3分之2的人都符合資格，政策無法真正區分補助對象。

同時，新青安3.0將申請年齡放寬至50歲，若搭配30年房貸，借款人可能到80歲仍在繳房貸；賴士葆也擔心，新青安3.0將進一步刺激房市，甚至可能助長炒房。另外，新青安核貸金額已1兆元，擔心購屋者利用取得的新青安房屋作為擔保，再辦理二胎房貸，將取得的資金投入股市。

財政部長莊翠雲表示，房子是否有足夠的價值做二胎，銀行會做審核，他只是貸了新青安買了一間房子，財產權屬於他私人所有，若財政部要限制不能買股票或不可以再做貸款，會涉及法律問題。

賴士葆提醒，政府應注意M1B增加及市場資金流動情形，避免政策資金推升房市或造成金融市場失衡。

郭國文則指出，新青安如果全部都是自住，其實不會有什麼問題，問題就在於新青安衍生出的投資行為，它是造成央行第七波信用管制的很重要原因，等於政府政策左右互搏的結果。

郭國文指出，新青安2.0時，曾經查出違規案件高達10449件，違規率約6.5%，違規態樣包括出租、營業以及人頭申貸，財政部能否保證類似違規事件不會再出現？

莊翠雲表示，新青安2.0時違規件數2579件，1萬多件是包括青安1.0部分的違規，2.0執行時已改為一生只有一次，且要簽署自住切結書，將來會以加強查核方式，減少違規的產生。

郭國文質疑，財政部想透過事後加強查核來補強，這不就代表制度設計本身還有需要精進的空間嗎？他指出，大家不是反對新青安，而是反對新青安被拿來做投資，造成房市波動，也造成信用管制失衡，而財政部卻無法處理利用新青安來從事投資的行為。

郭國文指出，新青安到2024年高達2893件轉售案件，其中有1835件因為轉售獲利超過100萬元，甚至有5件，在不到兩個月內轉售，就大賺500多萬元，等於只要自備款139萬元，每月繳7千多元，持有兩個月，就可以獲利555萬元。如果違規，只是追回利息，貸款條件重新調整，但不會有其他處罰，這在新青安3.0一樣沒有改變。