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國民黨刪經部無人機統籌型計畫 將衝擊逾267家供應鏈業者…經長說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院國民黨團提案要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列2026年度全數預算，經濟部長龔明鑫21日在立法院受訪表示，此舉影響非常大，先前已經刪掉國防部特別條例預算，企業界已感到非常失落，現在連經濟部統籌型計畫也被刪，這些計畫都在執行中，變成企業要自謀生路，政府不能繼續支援。他喊話，預算還在審查，希望不要成真。

經濟部發布新聞稿指出，無人載具為近年來台灣成長最快速的產業之一，政府支持預算若突然歸零，將衝擊整體台灣無人載具產業及國防自主能量。

經濟部強調，之前國防部無人載具採購預算遭立院在野黨刪除已令產業界失望，如今若連政府採購公務用無人機的預算也被刪除，不但削弱我國建構可信賴供應鏈及參與全球供應鏈重組的競爭優勢，更阻礙國內超過267家供應鏈業者及數十家上市櫃公司的發展。此外，各部會採購無人機係有正式用途，許多部會業管幅員廣大、地形多變，採購無人機可減輕同仁執勤壓力及降低工作危險，立法院不應因政治攻防忽略公務部門的安全需求。

經濟部指出，2026年度為計畫全面執行的關鍵年度，匡列約80億元，由各部會分工推動相關工作。需求面由13個中央部會透過採購無人機來建立國內市場需求，協助業者累積產品實績，以利拓展海外市場；技術面推動業界科專及法人科專計畫進行關鍵技術研發，協助業者開發具國際競爭力產品；環境面整建亞創中心一二館，搭配中科院民雄航太暨無人機產業園區，提供業者研發及生產的場域；法規面則由交通部、數位發展部及工程會持續完善飛測場域、資安認證及政府採購制度，共同建構我國無人載具完整產業發展體系。

經濟部表示，目前我國無人載具供應鏈已串聯267家以上業者，許多企業已依政府政策投入資金、人力及設備共同開發。政府預算不僅提供研發資源，更透過公私協力分攤研發風險，帶動企業投資及產業升級。若相關預算遭全面減列或無法持續執行，不僅將影響既有補助案件及企業研發進度，更可能造成企業投資延宕、產品開發及量產規劃受阻，增加營運成本與資金壓力，進而影響整體產業發展及國際市場布局。

經濟部強調，無人載具已成為各國競逐的重要戰略產業，台灣正處於建立可信賴及非紅供應鏈的重要契機。經濟部呼籲，無人機整2026年上半年出口金額2.12億元，即已超越去年全年的0.93億元美元的出口金額，已成為國內重要潛力產業，相關政策及預算應維持穩定推動，才能協助業者持續拓展國際市場，朝2030年達成400億元產值目標穩健邁進。

無人機 國民黨 龔明鑫

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