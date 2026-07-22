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用電大戶設置自用發電、儲能設備 龔明鑫：會考量現實情況

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

立院經濟委員會今審查「能源管理法修正草案」，經濟部規劃要求用電大戶設置自用發電、儲能設備，但立委對於執行面則有疑慮，經濟部長龔明鑫則強調，一定會考量現實情況。

此次修法將明訂契約容量在5MW（千瓩）以上的「用電大戶」，強制設置自有發電設備和儲能設備，半導體、光電、鋼鐵、石化，及AI資料中心（AIDC）將受影響。

不少朝野立委都接獲廠商陳情，認為執行上極為困難，民進黨立委陳亭妃表示，修法很簡單，但要如何執行才是問題，目前經濟部對於用電大戶的定義、門檻，以及預計可能受影響的企業規模都還不明，且都市型廠房與老舊工業區也有實體空間不足，希望子法能讓企業無縫接軌。

龔明鑫則表示，用電5MW以上的企業有700多家，但對於用地、場域條件的限制，還會跟相關利害關係人討論，必須要有可行性才行，一定會顧及到現實面向，會有過渡階段，逐漸增加容量，過渡期以5年為基準，也會考慮不同產業的需求。

龔明鑫 陳亭妃 經濟部

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