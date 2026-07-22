巴紐關閉我駐處 林佳龍：持續交涉、不排除檢討天然氣採購合作

巴布亞紐幾內亞（巴紐）政府宣布關閉我國駐處，外交部長林佳龍22日表示，外交部仍持續與巴紐政府交涉，美國等理念相近國家也已為台灣發聲，呼籲巴紐正視台灣多年來的交流與合作，讓我國駐處持續運作。他並透露，政府將全面檢討台巴雙邊經貿及合作關係，包括天然氣採購等事項。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部就「我國近年針對南海主權與法律地位之國際宣傳實績成效暨如何應對周邊國家擴大主權國際宣傳之具體反制策略」進行專案報告，林佳龍會前接受媒體聯訪時，針對巴紐關閉我國駐處一事作上述表示。

林佳龍指出，外交部除持續與巴紐政府交涉，也與理念相近國家保持密切聯繫，美國等友盟已公開支持台灣。他呼籲巴紐政府正視台灣長年對當地的投入與合作成果，讓我國駐處能夠持續運作。

他表示，政府也將重新檢視雙方經貿及合作關係，尤其是天然氣採購。林佳龍日前曾指出，台灣每年向巴紐採購天然氣，是巴紐重要收入來源，而台灣透過「榮邦計畫」長期投入當地建設、創造就業，因此台灣駐處對巴紐發展具有重要意義。

此外，針對中國日前公布與泰國發布聯合聲明，重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，林佳龍表示，外交部反對中國利用任何國際場合矮化台灣主權地位，對部分國家扈從中國的作法表達遺憾。

由於外交部日前才宣布延長泰國國民來台免簽試辦一年，媒體詢問是否影響相關政策。林佳龍回應，台泰經貿及人民往來密切，免簽措施仍將秉持互惠、對等原則處理。

另針對媒體關注中國跨境鎮壓問題，林佳龍表示，中國近年將國內法延伸至海外，甚至涉及海外警察站及跨境鎮壓等作為，已有多起案例遭各國查獲。他指出，外交部已建立標準作業程序（SOP），若台灣民眾在海外遭受脅迫，可立即向駐外館處求助，外交部也將持續與各國合作，共同因應相關威脅。