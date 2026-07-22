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虛擬資產服務法過三讀 陳冲：立法慢一步台灣穩定幣已失先機

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
陳冲表示，台灣在法制推動上，瞻前顧後，已失先機，如在美國天才法案立法前發動，或許還有一線商機，未來本幣穩定幣大概只能扮演象徵性角色。聯合報系資料照
陳冲表示，台灣在法制推動上，瞻前顧後，已失先機，如在美國天才法案立法前發動，或許還有一線商機，未來本幣穩定幣大概只能扮演象徵性角色。聯合報系資料照

立法院6月30日三讀通過「虛擬資產服務法」；行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，圈內人士多為此業務由登記管理邁入許可制額手稱慶，是耶非耶？不過就穩定幣言，環顧歐、美、日及港新的先後立法例，時效確實已較落後。這種裡應外合，順應潮流的立法，對國內數位金融的發展，是順水推舟？還是揠苗助長？

陳冲說，穩定幣的議題，國內媒體高度重視，過去一年的報導評析相當密集，單就新世代金融基金會新聞傳播獎言，報名參與競逐者就有七篇以穩定幣為主題，可見一斑。基金長期關心加密資產與穩定幣法制化議題，恰與本次立法主旨相符，綜合本基金自2014年起與本法有關文章，不下十篇，或可扼要小結如下，加密貨幣欠缺內在價值，但涉及新世代階級翻身，對內控良好的加密幣，不反對然也不必鼓勵；但政府不能只管洗錢防制不管正常業務。

至於穩定幣，因有全額支撐發行，且能強化支付（尤其跨境跨域或供應鏈）效率，雖未等同legal tender，但值得鼓勵，不過各國貨幣當局未必樂見，高層宜確定主管機關及法律架構，最忌三個和尚沒水喝的狀況。

陳冲說，此次虛擬資產立法方向，大致與本基金兩三年前的呼籲相類，不過近二年來因時空演變，台灣在法制推動上，瞻前顧後，已失先機，如在美國天才法案立法前發動，或許還有「一線商機」，未來本幣穩定幣大概只能扮演象徵性角色，至於在台灣發行美元穩定幣，替老大哥助威，充其量在供應鏈金融上微弱發聲。

可惜的是，因去年6月的政策宣示，北京也失良機，因意識形態將DeFi的商機拱手讓予美國；陳冲說，記得去年路過香港，與財經庫務首長餐敘，猶感覺港方對手握之兆元境外人民幣，猶存雄心壯志（當時提到港幣以美元十足發行，本質上就是Non-digital stablecoin，何須立法？必然另有所圖），對未來offshore-RMB穩定幣信心滿滿，可惜非戰之罪，功敗垂成。未來美元如因此繼續獨領風騷，美債好景不衰，也是機運使然吧！

反觀台灣，Better late than never，未來至少在虛擬資產相關交易上，好歹得以本幣穩定幣交易結算，VASP也不必只搭理洗錢等非正常業務，對虛擬資產的正常事務也必須全套列管，投資人權益自然較有保障，當然主管機關的人力勢必吃緊。

與以往各部會相互禮讓比較，本法的主管機關，由金管會獨力承擔，有點悲壯，但也是有為政府應有的決策。至於以業界殷盼的穩定幣言，金管會雖為主管機關，依第34條規定應會商中央銀行「同意」（而非僅洽央行意見），造成央行實質上的否決權，是否變相形成兩個和尚沒水喝（業者沒飯吃？）的窘狀，需拭目以待。

看國內各部會一片謙讓，碰巧在「虛擬資產服務法」三讀後，幾乎同日美歐約140家商業巨擘組成聯盟，高調推出Open USD（OUSD）的構想，震動業界。表面上，這不過是2019年轟動出場卻胎死腹中的Libra 2.0，其實因天才法案後法律環境的變更，參與者策略的轉型，OUSD叫好又賣座的機會大增，惋惜的是，在大片名單中沒看到台灣科技巨頭的身影，記得去年12月11日在台北穩定幣論壇中，猶見二、三家大咖出沒，而今完全棄守了嗎？台灣官方在SWIFT已然缺席，民間如在未來全球聯盟中也無角色，在國際經貿圈的邊緣化實在令人憂心！政府大戰略的思維到底在哪？

穩定幣與政府戰略思維何干？陳冲表示，高層如沒讀通川普的「海湖莊園協議」，也不妨讀讀Libra當年首席發想人Morgan Beller的文章：Stablecoins Are Defense Tech，應該有點啟發。

行政院 新世代金融基金會 立法院

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