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出口太強！ 今年 GDP 達10.35% 通膨恐破2%警戒線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院院長連賢明。 聯合報系資料照
中經院院長連賢明。 聯合報系資料照

中經院22日將今年經濟成長率大幅上修至10.35%，成為國內經濟智庫中預測值最高。同時也將消費者物價指數（CPI）年增率上修2.02%，稍稍突破2%通膨警戒線。

中經院院長連賢明表示，主要受惠於台灣出口表現極為強勁。特別是第1季與第2季出口成長率相當高，反映美國大型科技廠對相關產品需求異常強烈。若目前暢旺的趨勢不變，今年全年出口規模甚至有機會突破9,000億美元，年增幅達50%，顯示內外需均呈現熱絡格局。

針對通膨與利率走向，連賢明指出，中經院將CPI微幅上修至2.02%，主要是由於近期中東地區戰爭變化較快，帶動國際油價上漲；不過，這屬於動態變化的過程，若下半年地緣政治局勢趨於和緩，油價回落將有助於物價壓力減緩，因此對於中央銀行今年是否升息，目前仍難以定調。

出口 通膨 中經院

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