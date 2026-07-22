出口太強！ 今年 GDP 達10.35% 通膨恐破2%警戒線

7月17日，台股遭逢史上最大單日跌點 ，事實上，兩天前的7月15日，證交所與櫃買中心公告禾伸堂與台燿遭到券商申報違約交割，今年以來違約交割不但累積到20件，還波及了16家上市櫃公司，凸顯在行情洗牌下，散戶投資人受傷慘重。但台股再慘慘不過南韓，從7月份開始的修正起算，交易熔斷了8次、強制平倉了約新台幣92億元，高達46萬戶的帳戶被迫斷頭。 7月7日，高盛公開定性全球AI產業鏈的遭遇賣壓為「醜陋的一天」，並強調市場雖然還沒有陷入恐慌性踩踏，但散戶投資人的逆勢買入凸顯了投機風險。我們又該怎麼解讀現在的散戶投資人心態？

2026-07-22 06:00