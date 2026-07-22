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前彭博記者：台灣重現亞洲四小龍榮景 靠經濟脫中親美

中央社／ 台北21日綜合外電報導
台灣今年第1季經濟成長率達近15%，重現亞洲四小龍榮景。 (本報資料照片)
台灣今年第1季經濟成長率達近15%，重現亞洲四小龍榮景。 (本報資料照片)

彭博（Bloomberg News）記者何貴森撰文指出，台灣今年第1季經濟成長率達近15%，重現亞洲四小龍之一榮景。拜美國對台灣科技產品需求之賜，台灣對美出口已超越對中國出口。

何貴森（Chris Horton）為資深美籍駐台記者，去年並出版以台灣為主題的「幽影之國」（Ghost Nation:The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival）一書。他在替美國網路媒體The Wire China撰寫的最新報導中說，上述情況是台灣最近2位總統10年來推動策略轉向的成果，讓經濟逐漸與中國脫鉤、朝美國靠攏。

何貴森指出，隨著全球迎接人工智慧（AI）時代來臨，台美經濟關係也出現顯著變化。美國官方資料顯示，今年前5個月台灣對美國的貨物和服務出口總額達到1161億美元，超越中國對美出口的1055億美元。上回有此情況要回溯到1992年，但當時中國經濟規模僅約台灣的2倍，如今卻是21倍。

美國如今也已取代中國，成為台灣最大的貿易夥伴。這在不久前還難以想像，例如2016年台美雙邊貿易總額才850億美元，不及當年台灣與中國貿易額1800億美元的一半。

1位要求匿名的美國高階外交官受訪時說，台美關係日益由經濟和科技推動，正使得雙方本已友好的關係更加緊密。

這名外交官表示：「美國和台灣的貿易與投資關係已徹底轉變，無論是實質上或結構上。台灣10年前還只是我們第10大貿易夥伴，如今已是第4大；而美國現在也是台灣最大海外投資目的地，美國企業則是台灣最大的外國投資者。」

這名外交官進一步分析，台灣目前是美國「在AI產業最重要的國際夥伴，幾乎每件硬體都是由台灣公司製造。而在無人機產業，台灣也正扮演類似角色，因為其有大規模產能來取代中國零件」。

這名外交官還說，美台雙方現正專注於把合作關係拓展至其他新產業，例如量子運算、機器人及關鍵礦物，其中礦物部分主要關於回收再利用。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，美國科技業巨擘如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google（谷歌）、甲骨文（Oracle）和Meta正在砸大錢投資AI基礎建設，單單今年投資額便介於7500億至1兆美元，而台灣近期經濟成長大增的動力之一正是AI相關出口。

根據韓儒伯的說法，台灣經濟成長率之所以能由10年前的不到2%翻漲至今日的雙位數，「根本差異在於台積電崛起成為全球不可或缺的科技公司」。

他表示：「在美國與中國的大國科技競爭中，台灣處於這場對抗的樞紐。在AI應用加速之下，台灣的半導體產業居於核心位置。」

台積電如今是世界市值第6大企業，且是市值前10大企業中居多的科技公司不可取代的夥伴。台積電目前也是美國最大外國投資業者，其在亞利桑那州的設廠投資規劃總額已達2650億美元。

何貴森認為，各項指標均暗示，在可預見的未來，美國與台灣在經濟、政治及安全方面的關係都將進一步深化。

其中雙邊經貿關係已因2月簽署的「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，ART）而增強動力，這讓台灣對美出口享有15%關稅，與日本、韓國相同。

韓儒伯還看好另一項利多，也就是受期待已久的美台避免雙重課稅協定。相關法案正在等候美國國會通過。

彭博 美國 網路媒體

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