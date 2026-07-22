美新關稅 台灣可能維持10%

彭博報導，美國最高法院二月推翻美國總統川普的對等關稅後，白宮隨即依一九七四年貿易法一二二條款對全球課徵百分之十關稅一百五十天，預計廿四日到期。川普政府已表明將改用該貿易法三○一條款，以未防止強迫勞動產品流通為由，對全球六十國徵收百分之十或百分之十二點五關稅，台灣稅率可能是百分之十。

美國貿易代表葛里爾廿一日表示，很快就會對數十個國家祭出新關稅措施。

行政院經貿談判辦公室昨表示，過去幾個月以來，我方跨部會積極因應美方啟動的兩項三○一調查，台美雙方保持緊密溝通聯繫，溝通情形都朝正面發展；美方若有相關宣布，將盡快向國內大眾說明。

經貿談判辦公室指出，美國貿易代表署先前已於六月二日公布「強迫勞動貨品進口禁令」調查報告，針對全球六十國提出建議稅率，但「結構性產能過剩」調查結果尚未公布；各界預判兩項三○一調查皆為美方為置換關稅政策法律基礎所進行的程序，然而最終稅率仍待美方最後整體決定。

美國最高法院二月廿日判決川普政府不得依「國際緊急經濟權力法」徵收對等關稅，白宮當天隨即援引一九七四年貿易法第一二二條規定，對全球徵收百分之十關稅，為期一百五十天，經國會批准可延長。但美國公共電視網報導指出，十一月期中選舉接近，美國民眾對物價高漲日益不滿，國會不太可能延長這項關稅。美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）已預做準備，將改用貿易法三○一條款課徵關稅。

彭博指出，依照ＵＳＴＲ的方案，各國三○一關稅稅率將視多項條件而定，包括是否已與川普政府達成貿易協議。

報導指出，相較於有實施期限的一二二條款關稅，三○一關稅將持續有效。根據公告，書面意見徵詢截止日期為七月六日，調查委員會並自七日起舉行公聽會，預期將在一二二關稅廿四日到期後接棒實施。

藍黨團：立即改組經貿辦

此外，行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣逝世後，牽扯出前總談判代表楊珍妮涉霸凌，以及我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）進度停滯。國民黨立院黨團已提案，要求行政院立即改組經貿辦，並杜絕意識形態與官官相護惡習。針對國民黨團提案，行政院昨未回應。