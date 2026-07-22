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台經院：AI商機看到2028 預期今年經濟成長率可望突破10%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
賴總統（中）出席台經院50周年高峰論壇，與中信金副董事長吳一揆（左起）、經濟部長龔明鑫、台經院董事長吳中書、總統府資政陳博志合影。記者邱德祥／攝影
賴總統（中）出席台經院50周年高峰論壇，與中信金副董事長吳一揆（左起）、經濟部長龔明鑫、台經院董事長吳中書、總統府資政陳博志合影。記者邱德祥／攝影

台經院院長張建一昨（21）日表示，因出口表現太強，台灣今年經濟成長率可望突破10%，預估AI商機至少可延續至2028年，且AI產業將在成本下降後，迎來更大規模的應用。

台經院昨日舉行50周年高峰論壇，賴清德總統、經濟部長龔明鑫、中信金副董事長吳一揆均到場致詞。賴總統指出，全球AI基礎建設需求強勁，然而台灣不能僅停留在製造AI硬體，必須善用AI建設台灣，因此政府提出「AI新十大建設」，確保台灣技術處於領先地位。

龔明鑫表示，台灣近兩年經濟成長驚人，去年GDP（國內生產毛額）成長率達8.76%，今年預估9.64%、甚至有機會突破10%，「我們一定做對了什麼」，關鍵是九年前的前瞻基礎建設，今天才能呼應台商回流，對接AI算力需求；經濟部已著手盤點未來十年土地與相關需求，布局下個十年。

總統府資政陳博志昨日以「全球變局下台灣經濟的轉型與韌性路徑」發表專題演講。他指出，經濟體系是一個高度相互影響的有機整體，台灣面對全球供應鏈重組時，須建立起「區塊間相互支援與分擔」協調機制。

張建一談到台灣經濟情勢時表示，主計總處原預估今年GDP成長率9.64%，但出口實在太強，遠超過先前預估，依台經院即將公布的最新經濟預測，可望上修至10%以上。即使在高基期下，明年經濟仍可望維持不錯成長力道，若明年維持在8%以上，代表AI需求仍強勁。

中研院日前已上修今年經濟成長率至10.16%，中經院、台經院分別將於今日、周五公布最新預測，預料都將上修經濟成長率。

談及市場擔憂AI投資過熱，張建一認為，AI確實可能出現泡沫，但泡沫發生的是部分新創公司，而不是AI產業本身，以2000年網路泡沫為例，當年許多網路公司倒閉，但Google、Amazon等企業存活下來，並改變人類生活。他表示，當前AI最大限制在於成本過高，加上高階晶片供不應求，不過隨新一代晶片推出、產能逐步開出，AI使用成本將持續下降，屆時應用將快速普及，應用的甜蜜點就會到來。

台經院 AI 龔明鑫

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