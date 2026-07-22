去年出口 企業20強包半

財政部近日發布統計指出，去年前20大出口企業合計出口規模，占總出口比重達56%，十年來大增27.4個百分點，出口集中度寫下新高，首度超過50%，等於有半數以上出口是由「Top 20」貢獻。

若以前1,000大企業來看，合計掌握88.4%出口值，家數僅占出口企業家數1.6%，卻掌握絕大多數出口。

財政部發布「企業特徵別貿易統計」指出，去年企業貿易市場分布明顯呈現「家數分散、金額集中」現象，多數企業僅經營少數市場，但出口與進口額高度集中布局全球市場的大型企業。

據統計，台灣出口企業家數由2016年7.7萬家減少至2025年6.4萬家，但出口金額卻持續攀升，2025年出口金額較十年前成長逾一倍，反映國際貿易規模持續擴大。

值得注意的是，中小型企業仍占企業家數近97%，實際掌握貿易金額的卻是占比僅約3%的大型企業；同時，深度參與全球供應鏈的雙向型企業，更以三成家數創造逾九成貿易值。

統計顯示，近十年出口集中度持續攀升，前20大出口企業比重已由2016年的28.6%提高至2025年的56%。

進一步觀察前20大出口企業的產業組成，以電子零組件製造業居主導地位，電腦電子產品及光學製品製造業、運輸及倉儲業也占有一席之地。主因近年資通訊業者回流，擴充國內高階產能，加上AI等新興應用需求湧現，及運輸輔助或倉儲業者代為申報趨勢增加所致。