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傳產漸入佳境 全面上揚

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

傳產春燕來了。經濟部昨（21）日指出，四大傳產貨品包括基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等，6月及上半年訂單皆全面轉為正成長。

經濟部統計處長黃偉傑分析，傳產接單確實回升，且漸入佳境，一方面是去年低基期；二方面傳產接單動能回升，若觀察生產量，化學材料製品生產量尚未上來，但基本金屬製品則呈上揚，雖不是所有傳產產量都成長，但漸入佳境，若再考量價格因素，整體傳產轉佳。

黃偉傑提及，傳產接單動能回升，主要仍受惠於AI供應鏈，例如手機及電腦機殼、銅箔及銅箔基板，及半導體設備訂單增加等。他表示，加入AI供應鏈、朝高值化發展也是政府鼓勵方向，若仍維持原有市場，很容易搶不過大陸，或面臨產能過剩競爭，惟有朝高值化走，才會有新市場。

經濟部統計，6月基本金屬製品接單21.9億美元，年增16.5%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI供應鏈需求暢旺，加上銅價續呈增勢，致接單增加；累計上半年123億美元，年增5.8%。

6月機械產品接單21.8億美元，年增17.6%，主因全球半導體業積極擴產，帶動半導體設備需求增加。

半導體 經濟部 價格

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