傳產漸入佳境 全面上揚

ＡＩ產業的發展與投資帶動經濟成長，也引發泡沫化的疑慮。台經院院長張建一昨說，ＡＩ可能出現泡沫，但會發生的是部分新創公司，不是ＡＩ產業；若未來能解決晶片、算力太貴的問題，ＡＩ應用的甜蜜點就會出現，且對台灣而言，ＡＩ紅利商機還可以持續很久，到二○二八年都沒有問題。

2026-07-22 00:00