台6月外銷訂單 952億美元創高

經濟部昨（21）日發布6月外銷訂單金額為952.6億美元，創歷年單月新高，年增59.4%，為連17月正成長，且表現優於預期。經濟部統計處長黃偉傑表示，台灣AI供應鏈接單強勁，「走得穩、走得遠」，預期今年下半年接單將月月衝上900億美元。

在AI強勢推升下，經濟部預估7月接單金額約935億至955億美元，年增54.5%至57.8%，仍將是高度成長，穩穩寫下連18紅。

黃偉傑表示，6月表現之所以超乎預期，主要是電子產品及資訊通信產品接單強勁，前者受惠記憶體接單價量齊揚，後者則因筆電訂單成長。隨AI相關應用深化，供應鏈愈牽愈廣，部分電子零組件廠來不及擴充產能，預期整體AI需求仍會維持。

近期市場出現AI泡沫化疑慮，引發金融市場震盪。黃偉傑從接單情況分析，認為AI熱度持續不減。包括台灣晶圓代工、美國晶片大廠、荷蘭主要設備商等，財報都優於預期，且調升未來展望。

儘管地緣政治推升物價，但主要衝擊在消費端，而這波AI浪潮主要是企業端大舉投入AI基礎建設，之後才會進一步發展消費端產品，因此全球主要預測機構雖下修全球經濟成長率，但只有亞洲、特別是台灣未被下修，主要就是亞洲及台灣在AI供應鏈具優勢。

他分析，近期亞洲開發銀行（ADB）調升2026年台灣經濟成長率至9.5%，主要理由是強大AI供應鏈推升經濟成長率，地緣政治未影響台灣經濟。此外，7月國際貨幣基金（IMF）上修全球貿易量成長率為3.5%，也是因為看到AI供應鏈影響，這剛好是台灣產業強項，顯示台灣AI供應鏈「走得穩、走得遠」。

今年下半年不僅AI需求仍強勁，還有消費電子產品上市加持，黃偉傑表示，按往例，下半年接單表現會比上半年更好，有望月月都維持在900億美元以上，若有消費性電子產品銷售佳，也有機會上看千億美元。

經濟部統計，今年第2季接單金額2,721.9億美元，創歷年單季新高，年增51.6%；上半年接單金額5,041億美元，創歷年同期新高，年增50.9%。按此推估，全年可望破兆美元。

台灣AI供應鏈接單主要反映在資訊通信產品及電子產品。經濟部統計指出，6月資訊通信產品接單341.5億美元，創歷年同月新高、歷年單月次高，年增81.9%，包括伺服器、網通產品接單動能維持強勁，加上筆電訂單成長；累計上半年接單1,801.4億美元，年增85.1%。

6月電子產品接單405億美元，創歷年單月新高，年增79.9%，主因IC製造、晶片通路、記憶體等接單增加；累計上半年接單2,092.4億美元，年增60.4%。