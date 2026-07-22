美課新關稅 台稅率估10% 經貿辦：台美密切聯繫

美國依「1974年貿易法」122條款對全球課徵為期150天、10%的暫時性關稅措施，預計24日到期。川普政府已表明將改用該貿易法301條款，以未防止強迫勞動產品流通為由，對全球60國徵收10%或12.5%關稅，台灣稅率可能是10%。

美國最高法院2月20日判決川普政府不得依「國際緊急經濟權力法」徵收對等關稅，白宮當天隨即援引1974年貿易法第122條規定，對全球徵收10%關稅，為期150天，經國會批准可延長。但美國公共電視網報導指出，11月期中選舉接近，美國民眾對物價高漲日益不滿，國會不太可能延長這項關稅。

對此，美國貿易代表署（USTR）已預做準備，將改用貿易法301條款課徵關稅。USTR 3月啟動調查，6月2日公布一項調查報告，以「未積極防止強迫勞動產品流通」為由，提議對中國大陸、日本、南韓等約60個國家加徵最高12.5%額外關稅，台灣、加拿大、墨西哥、歐盟及英國等經濟體的進口商品加徵10%關稅。

在此同時，川普政府也正以產能過剩為由展開另一項301條款調查。USTR正檢視台灣、大陸、日本、南韓及歐盟等16個主要貿易夥伴，是否因製造業產能與生產過剩，對美國貿易造成不合理或歧視性負擔。調查尚未出爐，結果預料成為日後加徵更多關稅的依據。

行政院經貿談判辦公室昨（21）日表示，過去數月來，我方跨部會積極因應美方啟動的兩項301調查，台美雙方持續保持密切聯繫，整體溝通進展正向。隨著122條款暫時性關稅措施即將屆滿，政府將在第一時間向國人說明最新發展。

彭博指出，美國未調查這些國家是否真的進口或生產強迫勞動製品，而是檢視各國是否明文禁止這類商品進口，以及是否確實執法攔截。此外，依照USTR方案，各國301關稅稅率將衡量是否已與川普政府達貿易協議。