租車、共享 多元移動服務崛起

聯合報／ 記者林海／台北報導

近年台灣車價一路走高，從原物料、晶片漲價，到安全配備、電動化技術普及，讓新車價格「易漲難跌」幾乎成為市場共識。在購車門檻持續墊高下，汽車租賃業者觀察，年輕消費者愈來愈不愛買車，用車觀念也開始改變，租車、共享成為更好的選擇。

和泰旗下和運長租與和雲iRent表示，根據營運數據反映市場消費趨勢，年輕世代購車意願下降，帶動租賃與共享移動需求成長，以iRent會員滲透率來說，卅五歲以下持有駕照的民眾中，超過五成已成為iRent會員。

另一大租賃業者格上也說，觀察門市租車，年齡卅五歲以下的消費者占四成，而共享車使用更是占了六成，目前共享車約三千台，二○二四年累積使用四十萬趟次，去年成長至約五十萬趟，近三年都以百分之廿至卅速度成長。

租賃業者坦言，現在年輕族群購車壓力愈來愈大，除了車價提高，停車費保險、牌照稅、燃料費及保養維修等養車成本持續增加，很多年輕人想的都是是否一定要擁有一輛車，畢竟汽車對消費者來說是負資產。

租賃業者說，現在車市除了賣車，更走向賣服務，像是共享汽車、租賃及訂閱制等新型態用車模式已經逐漸受到重視，對於平日以大眾運輸為主、只有假日或特定需求才開車的消費者而言，以租代買或共享用車，可降低固定支出，也能省下車輛折舊與維修等成本。

業者認為，對車廠來說，除了賣更多車、提高市占率以外，還必須要提供更多元的移動服務，誰能掌握消費者使用需求，誰就有機會在新一波市場變革中占得先機。

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