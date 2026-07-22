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車市轉向「存量市場」 車商市占率肉搏戰

聯合報／ 記者林海／台北報導

台灣新車市場出現結構性轉變。在少子化、人口成長趨緩，以及汽車普及率已高的情況下，過去仰賴新增購車人口帶動市場成長的模式逐漸失效，車市已從「增量市場」轉向「存量市場」，各品牌競爭焦點也從追求整體銷量成長，轉向爭奪有限市場中的市占率。

除了疫情期間的缺車、疫後的大爆發外，過去幾年，台灣新車掛牌數一直穩定落在四十一萬至四十四萬台左右。汽車業者指出，早年台灣新車市場仍可受惠人口增加、家庭數成長與首次購車需求帶動，但人口紅利逐漸消失，年輕族群規模縮小，加上少子化使家庭購車需求下降，新車市場很難再依靠自然需求擴大規模，因此市占率成為更重要的指標。

汽車龍頭和泰車表示，今年台灣新車銷售將從原先預估的四十四萬輛，小幅下修至四十三萬輛，但和泰的市占率可望創新高。

過去車市的餅愈做愈大，車廠只要推出主流、高性價比的車款，就能吸引首購族，各車廠業績都能成長，如今餅很難再擴大，業績要成長，就必須從對手手中爭奪換車客戶，成為了零和遊戲，對車廠來說，策略也就不同。

寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，車廠要衝銷量，就容易導致新車利潤偏低，拚售後車的服務零件收入，而穩市占，目標則在於保新車利潤，拚客戶的忠誠及滿意度。

汽車業主管直言，在整體市場變化有限的情況下，只要有品牌銷量增加，就代表其他品牌勢必流失訂單，競爭因此更加激烈，現在車廠最關心的不再是市場能否持續擴大，而是如何從競爭對手手中爭取消費者以提高市占率，因此購車優惠、配備、換購補助都是市場重分配時的競爭利器。

吳睿弘說，知名度或好感度高的品牌比較容易推升銷量，品牌知名度或好感度不強的品牌要突圍，必須在產品的價格規格配備性能上領先或具備優勢。

汽車業主管指出，市占率的重要性已不只是排名，更關係到品牌長期競爭力，當品牌保有量增加，不僅可帶動維修保養、零件、保險及汽車金融等售後商機，也有助於提升經銷體系規模與品牌影響力。

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