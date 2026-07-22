通案「融通理賠」 新增「輸尿管鏡取石」手術

醫療技術快速發展，不少住院手術改為門診手術後，引發手術費無法獲得保單理賠的後遺症。針對哪些手術項目可納入壽險業者通案「融通理賠」的範圍，壽險公會昨邀業者開會，經討論後決定將「輸尿管鏡取石術」納入，成為繼白內障手術後，第二個獲通案融通理賠的手術項目。

壽險公會昨天上午舉行這場會議。據了解，金管會上周四通知壽險公會，壽險公會隔天立刻發函壽險業者開會，許多業者為此趕忙在周一請教醫界提供專業意見。

知情人士指出，衛福部與金管會保險局提出的建議清單有五個手術項目，包括子宮肌瘤切除、疝氣修補、乳房肌瘤切除、輸尿管鏡取石術以及甲狀腺腫瘤切除。至於最後只有輸尿管鏡取石術獲得業者共識有兩大原因，首先，這項手術術式簡單，只有三種術式；其次，目前的住院改門診的通案性最為全面。

保險業者是根據「已高度門診化、醫療常規穩定、爭議較少」等三個條件，討論手術納入通案融通理賠的可行性。業界人士說，輸尿管鏡取石術具備通案性及術式簡單等兩大特性，開放通案融通理賠較不會有爭議。業界人士舉例，子宮肌瘤切除術式有十幾種，太過複雜。壽險業者問過醫界專家後，認為輸尿管鏡取石術的通案性最高，另外四種門診的通案性仍有限，亦即許多情況下仍必須住院，因此決定僅先放行輸尿管鏡取石術。

早期白內障手術必須住院才能進行，因此業者在設算保費時，已把對應的理賠支出算進去，因此當白內障手術從住院改成門診手術理賠，這樣的融通理賠就符合業界所謂的「對價衡平性」，輸尿管鏡取石術的標準也一樣。

據了解，業者不願意對太多手術項目「大放送」，在會中提出忠於契約和「公平待客」原則，因為若項目放太寬廣，手術項目未被納入的保戶反而會以「公平待客」原則，質疑為何未納入。

金管會主委彭金隆先前提出對住院手術轉門診手術的融通理賠，提出兩大核心原則，包括對價衡平、公平合理，前者意指業者既已收取保費，就應提供合理保障，後者則著重於不因醫療技術進步，使舊保戶保障反而縮水。