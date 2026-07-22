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AI需求旺 外銷訂單連17紅

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

ＡＩ相關需求暢旺，六月外銷訂單金額九五二點六億美元，創歷年單月新高紀錄，今年上半年外銷訂單金額五○四一億美元，也改寫歷史紀錄；下半年進入消費電子旺季，經濟部看好下半年每月接單金額可達九百億美元，若消費性電子產品在年底有突破性發展，接單金額有機會觸及一千億美元大關。

經濟部昨公布外銷訂單統計，六月外銷訂單金額年增百分之五十九點四、為「連十七紅」。經濟部統計處長黃偉傑表示，ＡＩ相關應用的深化與擴散，帶動相關供應鏈的強勁需求，甚至出現電子零組件供應方產能吃緊而需持續擴廠的情形，包括記憶體與資通訊產品等關鍵硬體產品需求強勁，且台灣晶圓代工廠及國際主要半導體設備製造商釋出優於預期的財報，持續上修營收展望，支撐整體成長動能。

黃偉傑說，下半年除了ＡＩ熱潮持續外，還有消費性電子產品上市，往年在季節性因素影響下，下半年表現會比上半年還好，下半年有機會維持每月九百億美元左右，但目前的地緣政治風險仍是外銷訂單最大的不確定因素，須持續觀察。

觀察主要接單貨品，資訊通信產品六月接單金額三四一點五億美元，創歷年單月第二高，年增百分之八十一點九。黃偉傑說，六月筆電訂單忽然增加，超乎預期；電子產品接單四○五億美元，創歷年單月新高，年增百分之七十九點九，記憶體量價俱增。

基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等傳產貨品均呈正成長，黃偉傑說，傳產整體態勢已漸入佳境，雖然去年基期較低也是正成長的原因之一，但目前傳產的訂單金額已幾乎轉正。

經濟部指出，應用於手機殼、電腦機殼等科技產品的下游製品，則因受惠於ＡＩ供應鏈需求，表現較佳。

六月主要接單區也全面成長，其中來自美國接單金額三八六點六億美元，創歷年新高，百分之八十三點六的強勁成長率也刷新紀錄；來自陸港訂單一七○點六億美元，創單月新高；來自歐洲訂單一○八億美元，年增百分之五十三點九；來自東協訂單一五五點六億美元，年增百分之五十二點三。

經濟部預估七月接單金額為九三五億至九五五億美元，年增百分之五十四點五至五十七點八。

經濟部 供應鏈 外銷訂單 AI

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