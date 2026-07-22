AI前景看好！台經院：商機至少到2028年

ＡＩ產業的發展與投資帶動經濟成長，也引發泡沫化的疑慮。台經院院長張建一昨說，ＡＩ可能出現泡沫，但會發生的是部分新創公司，不是ＡＩ產業；若未來能解決晶片、算力太貴的問題，ＡＩ應用的甜蜜點就會出現，且對台灣而言，ＡＩ紅利商機還可以持續很久，到二○二八年都沒有問題。

張建一也預告，台經院對台灣今年經濟成長率最新預測將上修至百分之十以上，因為出口實在太強，遠超各預測機構的預估。經濟部長龔明鑫也說，「去年經濟成長率到百分之八點七，今年百分之九點六四，有可能會超過百分之十」。台經院將於廿四日公布最新經濟預測。

台經院昨慶祝成立五十周年，總統賴清德應邀致詞。賴總統表示，全球ＡＩ基礎建設需求強勁，台灣作為主要硬體供應國，經濟跟著大幅成長；然而，台灣不能僅停留在製造ＡＩ硬體，必須像瓦特發明蒸汽機，帶動兩百年的歐洲文明一樣，善用ＡＩ建設台灣，才能長期享有ＡＩ帶來的經濟成長紅利。

張建一受訪時說，ＡＩ是一個長期大趨勢，他認為ＡＩ本身不會泡沫化。但ＡＩ相關的新創公司確實可能出現泡沫、甚至倒閉。回顧二○○○年網際網路興起時，也曾經歷網路泡沫，但最後仍留下許多成功企業，例如Google、Amazon，並對後來的人類社會帶來巨大貢獻。

應邀出席的廣達電腦技術長張嘉淵受訪指出，ＡＩ模型正從大型資料中心逐漸向邊緣運算、實體ＡＩ及代理ＡＩ擴展，這些多元化的運行環境將帶動對不同硬體規格的廣泛需求。與卅年前相比，目前的ＡＩ擁有更扎實的數據基礎與運算工具，因此目前的市場波動並非泡沫化，而是技術發展過程中的必要調整。

張建一則說，目前ＡＩ最大的問題就是成本太高，尤其算力、Token（詞元）成本都非常昂貴，但隨著新一代晶片推出，以及產能逐漸提升，晶片價格會愈來愈便宜，ＡＩ應用也會更加普及，屆時ＡＩ將真正發揮對人類社會的價值。

他認為，這一波ＡＩ發展速度比當年的網際網路更快，且初期投入資金規模也更大，大家的擔心來自於ＡＩ成本實在太高，但未來隨著晶片普及、算力成本下降，ＡＩ應用的甜蜜點自然就會到來。

張建一指出，由於未來ＡＩ商機至少到二○二八年都沒有問題，因此今年台灣經濟成長率百分之十，在高基期效應下若明年還能出現百分之八的成長率，「代表ＡＩ需求真的非常強勁」。