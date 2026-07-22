聽新聞
0:00 / 0:00

AI前景看好！台經院：商機至少到2028年

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台經院昨天舉辦五十周年高峰論壇，產官學界人士共聚一堂，賴清德總統（中）特別和台經院董事長吳中書（右三）握手致意。記者邱德祥／攝影
台經院昨天舉辦五十周年高峰論壇，產官學界人士共聚一堂，賴清德總統（中）特別和台經院董事長吳中書（右三）握手致意。記者邱德祥／攝影

ＡＩ產業的發展與投資帶動經濟成長，也引發泡沫化的疑慮。台經院院長張建一昨說，ＡＩ可能出現泡沫，但會發生的是部分新創公司，不是ＡＩ產業；若未來能解決晶片、算力太貴的問題，ＡＩ應用的甜蜜點就會出現，且對台灣而言，ＡＩ紅利商機還可以持續很久，到二○二八年都沒有問題。

張建一也預告，台經院對台灣今年經濟成長率最新預測將上修至百分之十以上，因為出口實在太強，遠超各預測機構的預估。經濟部長龔明鑫也說，「去年經濟成長率到百分之八點七，今年百分之九點六四，有可能會超過百分之十」。台經院將於廿四日公布最新經濟預測。

台經院昨慶祝成立五十周年，總統賴清德應邀致詞。賴總統表示，全球ＡＩ基礎建設需求強勁，台灣作為主要硬體供應國，經濟跟著大幅成長；然而，台灣不能僅停留在製造ＡＩ硬體，必須像瓦特發明蒸汽機，帶動兩百年的歐洲文明一樣，善用ＡＩ建設台灣，才能長期享有ＡＩ帶來的經濟成長紅利。

張建一受訪時說，ＡＩ是一個長期大趨勢，他認為ＡＩ本身不會泡沫化。但ＡＩ相關的新創公司確實可能出現泡沫、甚至倒閉。回顧二○○○年網際網路興起時，也曾經歷網路泡沫，但最後仍留下許多成功企業，例如GoogleAmazon，並對後來的人類社會帶來巨大貢獻。

應邀出席的廣達電腦技術長張嘉淵受訪指出，ＡＩ模型正從大型資料中心逐漸向邊緣運算、實體ＡＩ及代理ＡＩ擴展，這些多元化的運行環境將帶動對不同硬體規格的廣泛需求。與卅年前相比，目前的ＡＩ擁有更扎實的數據基礎與運算工具，因此目前的市場波動並非泡沫化，而是技術發展過程中的必要調整。

張建一則說，目前ＡＩ最大的問題就是成本太高，尤其算力、Token（詞元）成本都非常昂貴，但隨著新一代晶片推出，以及產能逐漸提升，晶片價格會愈來愈便宜，ＡＩ應用也會更加普及，屆時ＡＩ將真正發揮對人類社會的價值。

他認為，這一波ＡＩ發展速度比當年的網際網路更快，且初期投入資金規模也更大，大家的擔心來自於ＡＩ成本實在太高，但未來隨著晶片普及、算力成本下降，ＡＩ應用的甜蜜點自然就會到來。

張建一指出，由於未來ＡＩ商機至少到二○二八年都沒有問題，因此今年台灣經濟成長率百分之十，在高基期效應下若明年還能出現百分之八的成長率，「代表ＡＩ需求真的非常強勁」。

台經院 AI 龔明鑫 泡沫化 Google Amazon

延伸閱讀

AI泡沫化？ 台經院長談晶片、算力甜蜜點關鍵時機：紅利商機可持續

台經院：今年 GDP 可望破10% AI 榮景可延續到2028年

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

借鏡蒸汽機帶動歐洲文明 賴清德盼 AI 帶動台灣百業榮景

相關新聞

AI前景看好！台經院：商機至少到2028年

ＡＩ產業的發展與投資帶動經濟成長，也引發泡沫化的疑慮。台經院院長張建一昨說，ＡＩ可能出現泡沫，但會發生的是部分新創公司，不是ＡＩ產業；若未來能解決晶片、算力太貴的問題，ＡＩ應用的甜蜜點就會出現，且對台灣而言，ＡＩ紅利商機還可以持續很久，到二○二八年都沒有問題。

美新關稅 台灣可能維持10%

彭博報導，美國最高法院二月推翻美國總統川普的對等關稅後，白宮隨即依一九七四年貿易法一二二條款對全球課徵百分之十關稅一百五十天，預計廿四日到期。川普政府已表明將改用該貿易法三○一條款，以未防止強迫勞動產品流通為由，對全球六十國徵收百分之十或百分之十二點五關稅，台灣稅率可能是百分之十。

AI需求旺 外銷訂單連17紅

ＡＩ相關需求暢旺，六月外銷訂單金額九五二點六億美元，創歷年單月新高紀錄，今年上半年外銷訂單金額五○四一億美元，也改寫歷史紀錄；下半年進入消費電子旺季，經濟部看好下半年每月接單金額可達九百億美元，若消費性電子產品在年底有突破性發展，接單金額有機會觸及一千億美元大關。

通案「融通理賠」 新增「輸尿管鏡取石」手術

醫療技術快速發展，不少住院手術改為門診手術後，引發手術費無法獲得保單理賠的後遺症。針對哪些手術項目可納入壽險業者通案「融通理賠」的範圍，壽險公會昨邀業者開會，經討論後決定將「輸尿管鏡取石術」納入，成為繼白內障手術後，第二個獲通案融通理賠的手術項目。

車市轉向「存量市場」 車商市占率肉搏戰

台灣新車市場出現結構性轉變。在少子化、人口成長趨緩，以及汽車普及率已高的情況下，過去仰賴新增購車人口帶動市場成長的模式逐漸失效，車市已從「增量市場」轉向「存量市場」，各品牌競爭焦點也從追求整體銷量成長，轉向爭奪有限市場中的市占率。

租車、共享 多元移動服務崛起

近年台灣車價一路走高，從原物料、晶片漲價，到安全配備、電動化技術普及，讓新車價格「易漲難跌」幾乎成為市場共識。在購車門檻持續墊高下，汽車租賃業者觀察，年輕消費者愈來愈不愛買車，用車觀念也開始改變，租車、共享成為更好的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。