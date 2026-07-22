金管會：推動VASP、穩定幣等虛擬資產 強化「三軌金融」競爭力

金管會主委彭金隆昨（21）日表示，未來將透過VASP（虛擬資產服務提供商）、穩定幣及RWA（現實世界資產代幣化）三大推動方向，提升台灣在傳統金融、數位金融與區塊鏈金融「三軌金融」整合下的金融國際競爭力。

6月底三讀通過《虛擬資產服務法》，開啟監理新時代。彭金隆昨日於2026玉山安侯論壇「鏈上未來─台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」致詞時，揭露台灣虛擬資產推動方向。

彭金隆表示，金管會將持續完善虛擬資產市場監理，在健全風險控管機制下，提供產業明確且可預期發展環境，並透過VASP、穩定幣及RWA三大推動方向，強化區塊鏈創新應用，提升台灣在傳統金融、數位金融與區塊鏈金融「三軌金融」整合下的金融國際競爭力，這也是金管會過去多次提到未來的金融市場卓越發展計劃中，三軌金融非常重要的發展方向。

在VASP領域，彭金隆指出，虛擬資產產業發展初期與全球各國相同，都曾面臨洗錢、詐欺及非法幣商等社會疑慮，金管會秉持謹慎友好、安全與發展並進原則推動監理。

金管會很早便規劃分四階段逐步強化管理，從最早開始的推動洗錢防制法遵聲明，到成立產業公會推動自律、建立VASP登記制，對非法業者增訂刑事責任，以及自2024年1月底開始研議專法，最終完成《虛擬資產服務法》並三讀通過。

彭金隆說，專法重點包括強化VASP監理及防止市場不公平行為，未來對VASP監理將由洗錢防制提升至全面健全營運與市場秩序維護。同時，希望藉由專法促進業務創新與產業成長。專法已開放借貸商業務等項目，並預留新增其他虛擬資產業務的可能性，也開放金融機構可申請兼營VASP業務，提供國內虛擬資產產業更多發展機會。

針對市場關注的穩定幣議題，彭金隆表示，專法中一大重點是穩定幣的發行與管理，穩定幣已逐漸成全球虛擬資產生態系重要基礎設施，因此建立監理制度、提供市場明確規範，有助提升台灣與國際制度接軌能力。

RWA推動上，彭金隆表示，推動RWA代幣化也是我國發展區塊鏈金融重要方向。金管會已成立RWA代幣化平台專案小組，研議平台營運模式、區塊鏈技術應用、法制架構及市場基礎設施等面向，希望在兼顧安全與可行性前提下，推動RWA儘快落地。