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府：賴總統擘畫國際攬才藍圖 擬推台灣講座、獎學金

中央社／ 台北21日電

總統賴清德今天提及正規劃推動「台灣就學就業博覽會」，總統府發言人郭雅慧說，總統新擘畫藍圖正逐步進行，包括提出設立「台灣講座」及「台灣獎學金」構想，盼透過企業界支持，延攬國際優秀教授來台任教，鼓勵更多優秀外國學生拿企業捐助的獎學金來台就學，提升台灣高等教育與產業環境的國際吸引力。

總統賴清德今晚出席台灣玉山科技協會活動時指出，民主及教育是台灣持續進步的重要基礎，近期他正推動舉辦「就學就業博覽會」，台灣人才需求持續增加，希望台灣前100大企業捐贈獎學金，吸引世界優秀學生來台就學，並留在台灣就業。

府方人士指出，賴總統從政長期關注人才議題，過去擔任行政院長期間，即以「留才、攬才、育才」三大方向解決產業缺才問題，推動「外國專業人才延攬及僱用法」，透過就業金卡、租稅優惠及居留制度鬆綁，強化國際攬才基礎。此次提出新計畫，正是希望以更多元、具體的方式補足人才缺口，持續提升台灣的國際競爭力。

府方人士表示，賴總統在產業交流場合就人才議題與企業多有交流，平常也時時思考如何從制度、教育與產業等不同面向，回應台灣產業人才短缺的挑戰。此次提出「台灣講座」構想，盼延攬國際頂尖教授來台任教，提升高等教育的國際連結與研究能量；同時規劃推動「台灣獎學金」，鼓勵世界各國優秀學生來台就讀大學，創造畢業後留台發展的機會。

府方人士說，總統在致詞中也以美國為例指出，美國之所以能持續保持競爭力，重要原因之一就是長期吸引全球人才赴美求學，並留下貢獻專業與才華。台灣也希望借鏡類似概念，透過教育、獎學金與就業機會的整合，匯聚更多國際優秀人才，持續厚植產業實力與國家競爭力。

賴清德 郭雅慧 總統府

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