快訊

台積電傳漲價、ADR大漲 台指期夜盤再反彈

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

全國技能競賽29日登場 1075選手「挑戰！技霸魂」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日於台北南港展覽館1館及2館登場，7月30日至8月1日競賽期間開放民眾免費參觀。記者葉冠妤／攝影
第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日於台北南港展覽館1館及2館登場，7月30日至8月1日競賽期間開放民眾免費參觀。記者葉冠妤／攝影

第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日於台北南港展覽館1館及2館登場，7月30日至8月1日競賽期間開放民眾免費參觀。今年以「挑戰！技霸魂」為主題，集結青年組55職類、青少年組13職類，1075名選手將一較高下。除精彩賽事，現場還有智造未來館、技能體驗站、技能實境秀等活動，邀請民眾全方位感受技能競技的魅力。

勞動部表示，全國技能競賽是國內技能領域年度盛事，不僅是選手展現專業實力的舞台，更是人才交流與產業接軌的平台。今年以「汽車智造未來」為題，打造智造未來館展示區，以車輛技術產業為策展主軸，透過企業展示、職涯探索及產業前瞻講堂，呈現技能培育與產業發展緊密連結的關係，也帶領民眾探索車輛技術的未來樣貌。

除了智造未來館，勞動部說，現場也規畫Try a Skill 技能體驗站，依製造工程技術、營建技術、藝術與時尚、社會與個人服務四大類群設置多元體驗項目，民眾可透過親手操作、實作挑戰認識不同職類特色，發掘技能的樂趣與職涯可能，完成體驗還有機會集章兌換好禮。

勞動部指出，今年更首創Skills in Action 技能實境秀，以「10小時打造一場夢幻婚禮」為題，邀請台日韓職人同台飆技，透過婚禮籌備情境，展現不同技能職類跨域合作的專業分工。

此外，本次也推出趣味互動企劃的技能變裝秀，以全國技能競賽吉祥物「光比」與「鹿比」為主角，邀請喜愛服裝設計、手作及造型創作的民眾發揮創意，設計披風、帽飾、領巾、腰帶及職人風配件等局部造型，打造吉祥物全新樣貌。活動採事前設計徵件、現場創作兩階段，入選隊伍將於競賽期間完成作品，並開放現場民眾票選人氣造型。

更多技能競賽資訊可到官網（https://skillsweek.wdasec.gov.tw）查詢，或至Facebook搜尋「技能競賽充電讚」、Instagram搜尋「worldskillstw」，掌握最新活動消息。

勞動部

延伸閱讀

全國技能競賽7月29日登場 逾千名選手同場競技

陪學生拚競賽到假日不喊累 花蓮高工王巧雲獲師鐸獎肯定

武動全能體育嘉年華 9月華山文創園區登場

FOOD超人闖進動畫世界 親子互動展首度公開創作祕密

相關新聞

全年上看1兆美元穩了？上半年外銷訂單5041億美元 刷新紀錄

經濟部21日發布外銷訂單，成績超乎預期。6月外銷訂單金額952.6億元，創下歷年單月新高，第2季外銷訂單2721.9億美元、累計上半年5041億美元，則是刷新歷年同期紀錄。7月外銷訂單年增率預期仍可達5成以上。

藍要求刪無人載具預算 經部：衝擊逾267家供應鏈業者

針對立法院國民黨團提案要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列115年度全數預算，經濟部今天表示，無人載具是...

全國技能競賽29日登場 1075選手「挑戰！技霸魂」

第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日於台北南港展覽館1館及2館登場，7月30日至8月1日競賽期間開放民眾免費參觀。今年以「挑戰！技霸魂」為主題，集結青年組55職類、青少年組13職類，1075名選手將一較高下。除精彩賽事，現場還有智造未來館、技能體驗站、技能實境秀等活動，邀請民眾全方位感受技能競技的魅力。

川普10%關稅24日將到期 經貿辦重申持續與美方密切溝通中

美國最高法院2月推翻美國總統川普的對等關稅後，白宮隨即依貿易法122條款對全球課徵為期150天的10%關稅，預計7月24日到期。對此，行政院經貿談判辦公室表示，我方也將持續與美方保持密切溝通，爭取最終稅率給予台灣相對優惠待遇，充分反映台美既有談判成果，維護國家及產業利益。

前20大出口企業掌握逾半出口值 我國外貿集中度10年來明顯攀升

財政部最新統計指出，我國2025年企業貿易市場分布呈現明顯「家數分散、金額集中」現象，多數企業僅經營少數市場，但出口與進口金額高度集中於布局全球市場的大型企業；若從貿易集中度觀察，前20大出口企業已掌握全國逾半數出口值，更較十年前大幅提高，反映我國外貿資源持續向少數領先企業集中。

AI訂單強強滾 「這一國」外銷訂單金額今年第3度刷新紀錄

我國外銷訂單強強滾。經濟部21日指出，6月美國訂單金額高達386.6億美元，超越2026年3月、5月表現，再創歷史單月新高紀錄，年增83.6%，亦創歷史最高漲幅。中國大陸及香港接單金額170.6億美元，亦創歷年單月新高。簡言之，美國和中國大陸訂單在6月同步創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。