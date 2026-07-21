全國技能競賽29日登場 1075選手「挑戰！技霸魂」

第56屆全國技能競賽將於7月29日至8月2日於台北南港展覽館1館及2館登場，7月30日至8月1日競賽期間開放民眾免費參觀。今年以「挑戰！技霸魂」為主題，集結青年組55職類、青少年組13職類，1075名選手將一較高下。除精彩賽事，現場還有智造未來館、技能體驗站、技能實境秀等活動，邀請民眾全方位感受技能競技的魅力。

勞動部表示，全國技能競賽是國內技能領域年度盛事，不僅是選手展現專業實力的舞台，更是人才交流與產業接軌的平台。今年以「汽車智造未來」為題，打造智造未來館展示區，以車輛技術產業為策展主軸，透過企業展示、職涯探索及產業前瞻講堂，呈現技能培育與產業發展緊密連結的關係，也帶領民眾探索車輛技術的未來樣貌。

除了智造未來館，勞動部說，現場也規畫Try a Skill 技能體驗站，依製造工程技術、營建技術、藝術與時尚、社會與個人服務四大類群設置多元體驗項目，民眾可透過親手操作、實作挑戰認識不同職類特色，發掘技能的樂趣與職涯可能，完成體驗還有機會集章兌換好禮。

勞動部指出，今年更首創Skills in Action 技能實境秀，以「10小時打造一場夢幻婚禮」為題，邀請台日韓職人同台飆技，透過婚禮籌備情境，展現不同技能職類跨域合作的專業分工。

此外，本次也推出趣味互動企劃的技能變裝秀，以全國技能競賽吉祥物「光比」與「鹿比」為主角，邀請喜愛服裝設計、手作及造型創作的民眾發揮創意，設計披風、帽飾、領巾、腰帶及職人風配件等局部造型，打造吉祥物全新樣貌。活動採事前設計徵件、現場創作兩階段，入選隊伍將於競賽期間完成作品，並開放現場民眾票選人氣造型。

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