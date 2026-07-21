川普10%關稅24日將到期 經貿辦重申持續與美方密切溝通中

美國最高法院2月推翻美國總統川普的對等關稅後，白宮隨即依貿易法122條款對全球課徵為期150天的10%關稅，預計7月24日到期。對此，行政院經貿談判辦公室表示，我方也將持續與美方保持密切溝通，爭取最終稅率給予台灣相對優惠待遇，充分反映台美既有談判成果，維護國家及產業利益。

經貿談判辦公室表示，過去幾個月以來，我方跨部會積極因應美方所啟動的2項301調查，臺美雙方保持緊密溝通聯繫，溝通情形都朝正面發展；美方引用《1974年貿易法》122條款對全球課徵150日暫時性關稅的期程將至，各界皆密切關注美方關稅政策動態，美方若有相關宣布，我國政府也將盡快向國內大眾說明。

經貿談判辦公室說，美國貿易代表署先前已於6月2日公布「強迫勞動貨品進口禁令」調查報告，針對全球60國提出建議稅率，惟「結構性產能過剩」之調查結果則尚未公布；各界預判兩項301調查皆為美方為置換關稅政策法律基礎所進行的程序，然而最終稅率仍待美方最後整體決定。

經貿辦強調，美國貿易代表Greer大使曾表示美方將考量各國達成的貿易協議，我方持續與美方保持密切溝通，確保美方最終稅率決定時給予我國相對優惠待遇，充分反映臺美之間既有的談判成果，維護我國國家利益與產業利益。