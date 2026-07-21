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藍要求刪無人載具預算 經部：衝擊逾267家供應鏈業者

中央社／ 台北21日電
經濟部表示，無人載具是近年台灣成長最快速的產業之一，若政府支持預算突然歸零，將衝擊整體無人載具產業發展及國防自主能量，也將影響國內267家以上供應鏈業者及數十家上市櫃公司的發展。聯合報系資料照
經濟部表示，無人載具是近年台灣成長最快速的產業之一，若政府支持預算突然歸零，將衝擊整體無人載具產業發展及國防自主能量，也將影響國內267家以上供應鏈業者及數十家上市櫃公司的發展。聯合報系資料照

針對立法院國民黨團提案要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列115年度全數預算，經濟部今天表示，無人載具是近年台灣成長最快速的產業之一，若政府支持預算突然歸零，將衝擊整體無人載具產業發展及國防自主能量，也將影響國內267家以上供應鏈業者及數十家上市櫃公司的發展。

經濟部今天發布新聞稿指出，此前國防部無人載具採購預算遭立法院在野黨刪除，已令產業界感到失望；若此次連政府採購公務用無人機預算也遭刪除，不僅削弱台灣建構可信賴供應鏈及參與全球供應鏈重組的競爭優勢，也將阻礙無人載具產業發展。

經濟部表示，各部會採購無人機均有正式公務用途，由於許多部會轄管區域廣大、地形複雜，運用無人機可減輕執勤人員工作負擔並降低執行勤務風險，呼籲立法院不應因政治攻防而忽略公務部門的安全需求。

經濟部指出，115年度是「無人載具產業發展統籌型計畫」全面執行的關鍵年度，整體匡列約新台幣80億元，由各部會分工推動。其中，需求面由13個中央部會透過採購無人機建立國內市場需求，協助業者累積產品實績、拓展海外市場；技術面則推動業界及法人科專計畫投入關鍵技術研發，協助業者開發具國際競爭力產品。

此外，環境面將整建亞灣創新園區一、二館，並結合中科院民雄航太暨無人機產業園區，提供研發及生產場域；法規面則由交通部、數位發展部及工程會持續完善飛測場域、資安認證及政府採購制度，建構完整無人載具產業發展體系。

經濟部表示，目前國內無人載具供應鏈已串聯267家以上業者，不少企業依政府政策投入資金、人力及設備共同開發。政府預算除提供研發資源，也透過公私協力分攤研發風險，帶動企業投資及產業升級。

經濟部指出，若相關預算遭全面減列或無法持續執行，不僅將影響既有補助案件及企業研發進度，也可能造成企業投資延宕、產品開發及量產規劃受阻，增加營運成本及資金壓力，進一步衝擊整體產業發展及國際市場布局。

經濟部表示，無人載具已成為各國競逐的重要戰略產業，台灣正處於建立可信賴、非紅供應鏈的重要契機。今年上半年無人機整機出口金額已達2.12億美元，超越去年全年0.93億美元水準，顯示產業發展動能持續增強。

經濟部呼籲，相關政策及預算應維持穩定推動，才能協助業者持續拓展國際市場，朝119年達成新台幣400億元產值目標穩健邁進。

無人機 經濟部 國防部 行政院 立法院

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