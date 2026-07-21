前20大出口企業掌握逾半出口值 我國外貿集中度10年來明顯攀升

財政部最新統計指出，我國2025年企業貿易市場分布呈現明顯「家數分散、金額集中」現象，多數企業僅經營少數市場，但出口與進口金額高度集中於布局全球市場的大型企業；若從貿易集中度觀察，前20大出口企業已掌握全國逾半數出口值，更較十年前大幅提高，反映我國外貿資源持續向少數領先企業集中。

財政部公布最新的企業特徵別貿易統計，台灣出口企業近十年間，家數由2016年的7.7萬家減少至2025年6.4萬家，但出口金額卻持續攀升，2025年出口、進口金額雙雙較十年前成長逾1倍，反映國際貿易規模持續擴大。值得注意的是，中小型企業仍占企業家數近97％，實際掌握貿易金額的卻是占比僅約3％的大型企業；同時，深度參與全球供應鏈的雙向型企業，更以三成家數創造逾九成貿易值。

在貿易集中度方面，2025年前20大出口企業出口值占全體出口56％，已超過全國出口總額的一半；前1000大企業更掌握88.4％的出口值，僅占出口企業家數1.6％，卻掌握絕大多數出口規模。進口方面，同樣也是高度集中，前20大企業占47.4％，前50大占57.8％，前1000大則占85.3％，約1％的企業囊括超過八成五進口值，顯示出這些領先企業在我國對外貿易的重要地位。

進一步觀察前20大出口企業的產業組成，以電子零組件製造業居主導地位，電腦電子產品及光學製品製造業，以及運輸及倉儲業也占有一席之地。統計也顯示，近10年出口集中度持續攀升，前20大出口企業出口比重已由2016年的28.6％提高至2025年的56％，增加27.4個百分點；前1000大企業占比也由73.1％提升至88.4％。同期間，前20大、前50大企業的進口值占比同步提高近17個百分點，前1000大企業則提升8個百分點至85.3％，顯示我國外貿活動持續朝大型企業集中發展。