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AI訂單強強滾 「這一國」外銷訂單金額今年第3度刷新紀錄

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

我國外銷訂單強強滾。經濟部21日指出，6月美國訂單金額高達386.6億美元，超越2026年3月、5月表現，再創歷史單月新高紀錄，年增83.6%，亦創歷史最高漲幅。中國大陸及香港接單金額170.6億美元，亦創歷年單月新高。簡言之，美國和中國大陸訂單在6月同步創歷史新高。

美、中國大陸及香港外銷訂單金額同步創新，上次紀錄為2021年10月；今年6月是近五年來，美中外銷訂單雙雙創新高。

經濟部統計處長黃偉傑表示，美國訂單主要集中在伺服器、以及IC製造、晶片通路、記憶體等AI商機。

至於中國大陸訂單，黃偉傑指出，主要是增加在電子產品、資訊通信產，其中最大貢獻是記憶體訂單增加，量和價皆上揚；另外，高價筆電、以及網通訂單增加。

經濟部統計指出，6月美國訂單386.6億美元，今年第三度刷新歷年單月新高，可說月月創紀錄，年增83.6%，亦創下歷年單月最高漲幅。6月接單以資訊通信產品增加85.9億美元或增115.8%較多，電子產品增加83.9億美元或增94.0%次之。累計上半年1,949.6億美元，較上年同期增66.6%。

中國大陸及香港6月訂單170.6億美元，創歷年單月新高，年增37.2%，以電子產品增加40.6億美元或增54.4%較多。累計上半年879.4億美元，較上年同期增34.1%。

東協6月訂單155.6億美元，創歷年同月新高，年增52.3%，以電子產品增加37.9億美元或增121.0%較多。累計上半年958.8億美元，較上年同期增55.6%。

歐洲6月訂單108.0億美元，年增53.9%，以資訊通信產品增加30.7億美元或增88.5%較多。累計上半年576.6億美元，較上年同期增35.7%。日本訂單45.3億美元，年增37.9%，以電子產品增加5.7億美元或增61.9%較多，資訊通信產品增加4.7億美元或增45.0%次之。累計上半年221.6億美元，較上年同期增32.7%。

外銷訂單 經濟部 美國 中國 美元

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