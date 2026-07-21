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碳費收費兩放寬 新排碳大戶首年免繳碳費、鋼鐵水泥可打一折用老碳權

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部21日公布碳費收費辦法相關修正草案，除了放寬高碳洩漏風險產業可將老碳權打一折扣抵碳費排放量，同時針對「新加入排碳大戶」給予首年免繳碳費的緩衝。聯合報系資料照
環境部21日公布碳費收費辦法相關修正草案，除了放寬高碳洩漏風險產業可將老碳權打一折扣抵碳費排放量，同時針對「新加入排碳大戶」給予首年免繳碳費的緩衝。聯合報系資料照

環境部21日公布碳費收費辦法相關修正草案，除了放寬高碳洩漏風險產業可將老碳權打一折扣抵碳費排放量，同時針對「新加入排碳大戶」給予首年免繳碳費的緩衝，但新的排碳大戶必須要在當年度10月底完成自主減量計畫的申請，以利隔年申報繳納使用優惠費率。

碳費今年為首年申報繳納，新制上路後，環境部氣候變遷署也陸續收到不少產業意見。依現行規定，非屬高碳洩漏風險事業在碳費開徵後的前三年，可使用先期專案減量額度（俗稱老碳權）來扣除收費排放量，其扣除比率為0.3，也就是1噸先期額度只能扣抵0.3噸收費排放量。

據統計，全台目前仍有老碳權約5,600萬噸，扣除其中900萬噸指定用於未來的環評，還有約4,700萬噸等待出路。氣候署官員解釋，草案放寬高碳洩漏風險事業可以使用老碳權，但草案規定扣除比率為0.1，也就是1噸先期額度只能扣抵0.1噸收費排放量，而且落日期限沒有延長，業者必須最遲要在2028年申報2027年的排放量時繳費使用。

同時，環境部去年擴大碳盤查後，也撈出一些「新加入的排碳大戶」。官員解釋，考慮到這些業者在納管初期要展開盤查查驗、減量措施規劃與財務預算的工作，因此規定這些「新戶」的碳費申報繳納義務從次年開始，也就是首年免繳碳費，但必須要在同一年度的10月31日前完成自主減量計畫申請。

例如，A公司2026年在進行2025年的碳盤查作業時，發現排放量突破2.5萬噸門檻、晉升為排碳大戶，依新規，A公司應該在2025年10月31日前完成自主減量計畫申請，並於2027年5月底前申報繳納2026年的碳費。

另外，碳費各項補助各種減碳計畫也陸續展開修法作業，避免同一減量效益重複取得政府補助及自主減量計畫優惠，「自主減量計畫管理辦法」這次也預告修正，受政府補助的減量措施所產生的減量效益，除非可以舉出證明，原則上不得列入超過指定目標之減量效益核定。

環境部 碳費 碳權

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