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賴總統推就學就業博覽會 向百大企業募款笑稱「別說董事長不在」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時說，他準備舉辨就學就業博覽會。記者張文馨／攝影
賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時說，他準備舉辨就學就業博覽會。記者張文馨／攝影

賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時說，他準備舉辦就學就業博覽會，邀請台灣前百大企業家慷慨捐贈獎學金，來鼓勵外國人才赴台求學、留台工作，美國之所以不斷強大就是因為有各國人才加入，這項計畫將可以滿足當前的人才需求，還可以壯大台灣發展。

賴總統說，台灣經濟發展也有國際企業進駐，目前的人才需求越來越多，希望能在台灣舉辦就學就業博覽會，希望台灣前一百大公司都能慷慨捐贈獎學金，讓各國人才都能到台灣的公私立大學來就學，未來也能留在台灣就業，就會像美國那樣，吸收各國人才讓美國能不斷強大；這項計畫能滿足當前的人才需求，也能吸引人才到台灣，一起壯大台灣發展。

賴總統說，準備一一拜訪各家公司，他向台下企業代表喊話，「各位都是我要拜訪的對象，希望能多多支持，千萬不要說董事長不在。」

賴總統在致詞時提到致力推動教育，他以自己的經驗為例，今天能站在這裡，除了民主制度，教育的功能也非常強大，所以他上任後極力推動教育平權，高中職全面免學費、補助私立大學學雜費、補助住宿費並推動校舍改建等，也包含最近新推出的0歲到18歲成長津貼。

賴總統說，台灣是全世界第一個這麼做的國家，他也不是學美國總統川普，早在他擔任行政院長時他就想做這件事，無奈當時經濟不夠、稅收不夠，他不敢這麼做；現在台灣經濟成長，稅收增加，所以來推動。

以川普的兒童帳戶來比較，他說，川普政府是一次性給孩子1000美元，相當於新台幣4萬元，台灣不是，0歲到18歲成長津貼領滿是108萬元；他希望把經濟成長和稅收用來照顧年輕人、落實教育平權，希望未來在台灣出生成長的孩子能追逐夢想，台灣就是最理想的夢想國度。

賴清德 美國

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