春燕來了！經部指「這原因」帶動下 四大傳產貨品接單全轉正成長

傳產春燕來了。經濟部21日指出，包括基本金屬製品、機械產品、塑橡膠製品、化學品等四大傳產貨品，6月以及今年上半年訂單皆全面轉為正成長。經濟部統計處長黃偉傑表示，傳產「漸入佳境」。

他分析，傳產接單確實回升，且有愈來愈好、漸入佳境狀況，一方面是去年低基期；二方面傳產接單動能回升，若觀察生產量，化學材料製品生產量未上來，但基本金屬製品產量是呈上揚，雖然不是所有傳產產量都全部上揚，但是漸入佳境，若再考量價格因素，整體傳產有轉佳跡象。

黃偉傑提及，傳產接單動能回升，主要還是受惠於AI供應鏈，例如手機及電腦機殼、銅箔及銅箔基板，以及半導體設備訂單增加等。他表示，加入AI供應鏈、朝高值化方向也是政府鼓勵，若是傳統技術量仍維持原有市場，很容易搶不過中國大陸，或者面臨產能過剩競爭，惟有朝高值化走，才會有新市場。

經濟部統計指出，6月基本金屬製品接單21.9億美元，年增16.5%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI供應鏈需求暢旺，加上銅價續呈增勢，致接單增加；累計今年上半年123.0億美元，年增5.8%。

6月機械產品接單21.8億美元，年增17.6%，主因全球半導體業積極擴產，帶動半導體設備需求增加，加上自動化設備訂單成長；累計上半年121.3億美元，較上年同期增20.9%。

6月塑橡膠製品接單14.4億美元，年增1.8%，主因部分電子及工業用塑膠製品受惠AI供應鏈需求增加，致接單成長；累計上半年88.1億美元，較上年同期增1.8%。

6月化學品接單15.1億美元，年增3.4%，主因產業用化學品接單持續成長；累計上半年86.6億美元，較上年同期增1.9%。