台經院50周年論壇 三大面向探討台灣未來發展

台經院21日舉辦50周年高峰論壇，由台經院董事長吳中書與院長張建一共同主持，賴清德總統、經濟部部長龔明鑫、中國信託副董事長吳一揆均到場致詞；總統府資政陳博志發表專題演講。論壇則邀請龔明鑫、廣達電腦（2382）技術長張嘉淵、友達光電（2409）董事長彭双浪、前Google台灣董事總經理簡立峰等代表，從新經濟、新基建與新韌性三大面向，探討台灣未來的發展策略。

台經院董事長吳中書致詞時回顧，1970年代，台灣面臨外交困頓與全球石油危機，在當年台泥（1101）董事長辜振甫遠見下，由台泥跟中國信託創辦人辜濂松，共同出資創辦台經院，延攬專才，為政府、企業提供政策建言，如今全球已經邁向新紀元，未來已經不是國與國的競爭，而是生態系的競爭，台經院也將持續深化前瞻研究，協助政府掌握趨勢，企業布局未來。

中信金控（2891）副董事長吳一揆指出，當前全球局勢快速變動，人工智慧、數位經濟、能源轉型、地緣政治及供應鏈重組，都正在重新塑造世界經濟版圖。臺灣正站在新的發展節點，面對挑戰，也擁有難得的歷史機遇。一個國家的競爭力，不僅來自企業創新與政府治理，更需要具備獨立思考能力的智庫，持續提出前瞻性的研究與政策建言。智庫的價值，不只是分析今天，更重要的是洞察明天；不只是提出問題，更要協助社會找到解方。唯有結合政府、產業、學界以及社會各界智慧，才能形成推動國家持續進步的重要力量。

過去台灣企業家以一卡皮箱走天下的精神，造就經濟奇蹟，台經院院長張建一表示，台灣的產業精神已從吃苦耐勞轉為韌性，而真正的韌性並非一味堅守固有路線，而是倒下後能快速修正並站起的再生能力。在台灣人均GDP邁入高所得國家行列、經濟展現強勁成長動能的榮景下，台灣正面臨全球供應鏈重組、能源安全與高齡社會的挑戰，台經院身為國家經濟智庫角色，也從單純的分析觀察，轉為協助政府與企業在高度不確定性中，擘劃生存與獲利路徑的戰略引擎。

陳博志以「全球變局下台灣經濟的轉型與韌性路徑」專題演講，他強調，經濟體系是一個高度相互影響的有機整體，台灣在面對全球供應鏈重組時，必須建立起「區塊間相互支援與分擔」的協調機制，而智庫的重要職責，正是要協助政府釐清整體關聯的重要性，針對產業區塊間的利益衝突研擬對策，讓台灣產業在逆境中不僅能挺過震盪，更能透過彈性調整，彌補缺口並長出新的價值。

本次論壇以「新經濟、新基建、新韌性」為主軸。在新經濟方面，龔明鑫表示，政府將持續透過政策引導，強化與美、歐及國際供應鏈的深化合作，協助企業在碎片化的經貿陣營中，建立不可或缺的節點地位。簡立峰則指出，台灣不僅是全球半導體中心，更應透過與國際人才生態系的連結，掌握 AI 應用與數位轉型的話語權。

張嘉淵則以廣達切入AI醫療生態系的實戰經驗提醒，基建不再只是硬體，數據治理、人才庫、AI算力與具前瞻性的法規環境，才是支撐產業升級的「軟性基建」，政府與企業需共同將其視為推動技術創新與規模化發展的底盤，確保產業升級不會因環境配套不足而受限。

在跨界整合的新韌性生存策略上，彭双浪分享友達從面板製造轉型為智慧解決方案服務商的經歷，面對關稅壁壘與物流地緣風險，韌性意味著企業在海外布局時，必須將國安、能源、人力與營運效率納入決策模型。未來，韌性不僅來自供應鏈布局，也同時來自技術創新、跨境合作能力，以及面對不同市場、制度環境時的調適能力，這也是台灣企業長期累積的彈性與整合能力優勢。

關於台灣未來十年的經濟願景與藍圖，彭双浪表示，台灣未來競爭力來自科技能力、AI數位治理與ESG發展。面對中小企業減碳與碳盤查挑戰，應由政府應主導、民間協力共同建立公共碳資料平台，讓企業共享資源、降低轉型成本，強化產業永續發展能力與全球競爭力。

簡立峰強調，台灣正從「工程師之島」邁向「國際資本之島」，未來關鍵在於學習運用資本槓桿創造更大價值，面對少子化挑戰，AI代理人、機器人與全球台商網絡將成為重要力量，透過科技與遠距管理擴大台灣經濟影響力。

張嘉淵表示，台灣過去在硬體製造的成功容易形成思維慣性，但AI時代需要跳脫既有框架，以更大視野重新思考台灣價值，未來可從健康、環境等全球議題出發，運用AI解決社會問題，主動創造下一階段發展方向。

龔明鑫表示，台灣過去以代工製造奠定全球地位，未來不能只被定位為硬體供應者，面對AI時代，台灣應從基礎建設優勢延伸至資料與應用端，結合全球市場需求，將科技影響力擴大，創造更寬廣的經濟發展空間。

台經院自1976年創立，是國內重要的經濟智庫，張建一在活動結尾時感性總結，台經院50年的卓越成就，始終根植於對務實研究的堅持，以及產官學界長期的信任與託付。展望下一個50年，台經院將持續擔任推手，將台灣既有的技術優勢，轉化為制度領先與生態系規模，讓這股獨特的「韌性」昇華為全球產業的共同標準，協助企業追求長期發展機會，續寫台灣經濟傳奇。