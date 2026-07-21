數發部MyData助攻苗栗「便民快 e 通 2.0」 便民服務再升級

為提升數位政府服務效能，數位發展部與苗栗縣政府攜手，於21日啟用優化後的「便民快e通2.0」線上申辦平臺。該平臺目前已有38項業務介接數發部的「個人化資料自主運用（MyData）」平臺，讓民眾申辦特定業務時不需另行準備證明文件，只要透過MyData同意授權，即可由系統自動取得所需資料。預計今年底前「便民快e通2.0」將再新增8項服務介接MyData，數發部持續攜手各機關，擴大便民數位服務範疇。

數發部說明，例如當苗栗縣家長需要辦理「公共托育機構線上報名」時，在「便民快e通2.0」提出申請，會導向數發部的MyData，線上完成身分驗證後，系統即可一次調取申請人的全戶戶籍、原住民身分、中低收入戶證明、身心障礙資格等4項申辦所需資料，民眾不需要一一臨櫃申請各項資料，大幅化繁為簡，提升申辦效率。

數發部表示，MyData平臺核心理念為「民眾自主同意、資料安全取得」。民眾只要在線上通過身分驗證並授權，即可將政府機關保存的個人化資料，安全提供予申辦單位，省去往返各機關臨櫃申請紙本證明的時間。目前應用主題已涵蓋社會福利、教育、稅務、婦幼與消費金融等多個領域。

數發部強調，「便民快e通2.0」是中央與地方攜手推動智慧治理及數位服務的具體成果之一。未來將持續擴大MyData平臺應用範圍，打造更便利、更有效率的數位政府服務。