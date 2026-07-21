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AI 需求太強了！6月外銷訂單金額952億美元超預期 年增59.4%
經濟部21日發布6月外銷訂單金額952.6億美元，創下歷年單月新高，年增59.4%，表現優於預期。經濟部統計處長黃偉傑表示，台灣AI供應鏈接單強勁，「走得穩、走得遠」，預期今年下半年接單月月都將衝上900億美元。
黃偉傑表示，6月表現之所以超乎預期，主要是電子產品及資通訊產品接單強勁，前者受惠記憶體不僅量增加、價格上揚，推升訂單金額，後者因筆電訂單成長。
他強調，隨著AI相關應用深化，供應鏈愈牽愈廣，部分電子零組件廠來不擴充產能，下半年整個AI需求仍會維持。
經濟部統計指出，受惠於AI需求強勁，今年第2季接單金額2,721.9億美元，創歷年單季新高，年增51.6%；今年上半年接單金額5,041.0億美元，創歷年同期新高，年增50.9%。
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