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行動網路降速演習 加油不能手機支付怎麼辦？經濟部提供解決方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
漢光演習首度演習手機降速，屆時北部地區或中部地區民眾手機失去上網功能，只能打電話及收發簡訊。示意圖為台灣大哥大的行動基地台車。聯合報系資料照
漢光演習首度演習手機降速，屆時北部地區或中部地區民眾手機失去上網功能，只能打電話及收發簡訊。示意圖為台灣大哥大的行動基地台車。聯合報系資料照

漢光軍演將演習手機斷網，引發爭議，總統府定調演習只是降速，不是斷網，經濟部表示，屆時手機只剩下打電話及簡訊收發功能，呼籲民眾多改用固定網路或室內WiFi。

經濟部21日指出，通傳會將於8月10日及8月13日下午2時30分至3時，分別於中部及北部地區實施「2026城鎮韌性(防空)演習行動網路降速演練」，屆時行動通訊網路降速僅剩語音及簡訊服務。

經濟部表示，行動網路降速期間，商業行政資訊、工商憑證與行動工商憑證及查詢等線上服務以及國營事業機構官網、APP、商城、加油站行動支付，例如中油pay、台塑pay等可能因網路環境調整而造成影響，請民眾多加運用固定網路、室內WiFi或以手機撥打客服專線（台水1910、台電1911、中油1912、台糖0800-026-168），經濟部表示，因應演習，已規劃相當人力，以維持服務項目及品質。

行動通訊 經濟部 總統府

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