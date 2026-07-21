全年上看1兆美元穩了？ 上半年外銷訂單5041億美元創新高

經濟部21日發布外銷訂單，成績超乎預期。6月外銷訂單金額952.6億元，創下歷年單月新高，第2季外銷訂單2721.9億美元、累計上半年5041億美元，則是刷新歷年同期紀錄。7月外銷訂單年增率預期仍可達5成以上。

經濟部指出，6月外銷訂單952.6億美元，較上年同月大幅成長59.4%，主因AI、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，激勵相關供應鏈訂單持續增溫。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求擴增，帶動相關科技產品接單暢旺，6月資訊通信及電子產品接單分別年增81.9%、79.9%；光學器材因面板備貨需求降溫，致6月接單年減3.3%。

傳統貨品部分，受惠AI蓬勃發展，帶動相關供應鏈需求維持高檔，加上電子及工業用化學、塑膠製品接單成長，致機械、基本金屬、化學品、塑橡膠製品6月接單分別年增17.6%、16.5%、3.4%及1.8%。

經濟部同時預估，7月外銷訂單金額為935至955億美元，年成長率54.5％至57.8％。