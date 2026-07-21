「先站上吧台才看得到機會」把握赴美黃金期 亞利桑那州投資處分析優勢

台積電稍早在法說會中宣布增加在美國亞利桑那州千億美元投資，投資總額增至2650億美元，亞利桑那州投資駐台貿易投資處處長徐竹先今天在一場說明會中也特別推崇台灣企業應把握美國獎勵製造的機會，他強調，亞利桑那州除了完整的產業聚落之外，州政府也提供台灣企業相當具有吸引力的投資環境。

徐竹先以從投資戰略思維，提供幾個為什麼要去亞利桑那州布局的重點，供台灣企業思考。

首先，善用亞利桑那州低稅負優勢。他分析，亞利桑那州企業所得稅僅4.9%，個人所得稅採單一稅率（Flat Rate）2.5%，整體稅負在美國各州中屬於相當低的水準。雖然很多人喜歡拿德州相比，因為德州州所得稅是零。

他強調德州仍有特許經營稅（Franchise Tax），企業即使沒有獲利，只要有營業收入，仍須依一定基礎課稅。因此，不能只看單一稅率，而要整體評估各州的稅務制度。亞利桑那州除了企業與個人所得稅較低之外，也沒有州層級的全球所得稅、遺產稅及企業特許稅，因此整體投資成本具有相當競爭力。

第二，台灣企業要先「站上吧台」。徐竹先說，「我經常鼓勵台灣企業一句話，就是『先站上吧台』」。他以到迴轉壽司店為例，如果坐在吧台前，美食會一直從眼前經過，要不要拿由自己決定。但如果根本沒有坐到吧台，你連有哪些機會都不知道。

他認為赴美投資也是一樣。如果企業在亞利桑那州沒有任何據點、沒有任何人在當地，就很難第一時間掌握市場機會。

因此，徐竹先用一句話形容說：「Be there, be informed」。一定要有人在當地，才能掌握最新資訊。他也以「周周剪綵、月月開工」 形容目前亞利桑那州的發展，他強調不只是台灣企業，包括韓國LG Energy等國際企業，也持續擴大投資。很多人只關注台積電，但事實上，亞利桑那州許多城市都在快速發展，其中部分城市的人口成長速度甚至比台積電所在地還快。

第三，不要只做現在會做的事。徐竹先強調美國再工業化已經是長期趨勢，而且方向不會改變。他鼓勵台灣企業，不要只侷限於現在既有產品。當有人問你能不能做時，不妨先回答：「Yes, I can。」因為美國現在最大的問題不是需求，而是供給不足。很多產品、美國本地做不出來。企業完全可以先接下需求，再回到台灣整合供應鏈，共同提供解決方案。

他建議不是所有台灣企業都一定要赴美設廠，很多公司同樣可以透過供應鏈合作，參與這波美國製造機會。

第四，與亞利桑那州一起成長。徐竹先說，目前州政府許多年輕官員，都積極投入半導體、高科技及招商工作，也持續向台灣學習。他相信，未來十年，這批官員將成為全美最了解半導體與高科技產業的一群政府人才。原因很簡單，因為沒有其他州像亞利桑那一樣，擁有如此完整的半導體產業聚落。

因此，他鼓勵台灣企業不要只是把亞利桑那當作設廠地點，更應該把它視為建立長期合作關係的平台，與當地政府一起成長。

第五，先把亞利桑那做好，再走向全美。徐竹先表示，很多企業認為，美國市場太大，因此不敢投入。但如果換一個角度思考，就會發現亞利桑那州其實是一個很好的起點。

他以加州GDP約為台灣的八倍；德州約為台灣五倍。亞利桑那州GDP約為台灣的三分之一，人口約770萬人，市場規模反而比台灣小。也就是說，如果企業有能力經營台灣市場，其實也有能力經營亞利桑那。

他建議台灣企業，可以先在亞利桑那建立品牌、建立團隊、建立客戶，再逐步擴展到美國其他州。不要一開始就想征服整個美國，而是先在亞利桑那站穩腳步，把這裡當成進入美國市場的第一站。