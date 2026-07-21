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童子賢：台灣有實力擁50顆衛星 強化產業實力與國安

中央社／ 台北21日電
和碩董事長童子賢。中央社
和碩董事長童子賢。中央社

台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢今天表示，台灣現階段有能力負擔擁有自己的人造衛星、布局自己的太空實力。依日本經驗推算，他認為，台灣有實力擁有20顆至50顆衛星，以強化台灣的產業實力與國家安全。

童子賢今天出席玉山安侯論壇，接受媒體訪問時表示，在古早時候，我們會感覺只有非常強大的國家才能擁有太空科技，但人類科技進步很快，現在已經進入21世紀，現在來看，台灣一方面因為本身的科技進步，加上經濟實力的累積，讓台灣在目前這個階段應該負擔得起擁有自己的人造衛星，布局自己的太空實力。

童子賢表示，過去20年，台灣其實替全世界很多太空科技衛星產品做零組件，但比較少應用在自己的衛星上。最近幾年，台灣從福衛五號到福衛七號、八號陸續發射，未來兩年福衛九號也會發射，其中台灣的自製率高達80%以上。

童子賢指出，發射1次衛星可能需要新台幣幾億元、到幾十億元，如果發射的數量多，成本可以壓低。他分析，台灣的人口與經濟規模，大約都是日本的1/5，目前日本大約有300顆衛星，且基於國家安全與經濟發展等考量，日本未來兩年衛星數量擬再倍增。按此推算，他認為，台灣這個階段有實力擁有20顆至50顆自己的衛星。

童子賢強調，擁有自己的衛星有許多好處，從產業面來看，人造衛星要漂浮在地球上，依同步衛星或低軌衛星，從500公里到30公里，受到的環境考驗比一般在地面更嚴苛，因為在太空上溫度會低到零下50度，高到好幾百度，台灣的零組件及科技產品如果能通過這個驗證，技術會進一步提升。

其次是在國家安全等方面，以颱風為例，台灣每年都會有好幾個颱風，都是靠日本和美國的衛星去預測颱風等天候。這就像自己家裡的天氣，還要靠人家給情報，現在台灣擁有足夠財富與科技，如果有決心。可以把台灣的太空科技往上推一步。

童子賢 和碩 衛星

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