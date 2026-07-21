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全國技能競賽7月29日登場 逾千名選手同場競技

中央社／ 台北21日電
勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文（左）21日表示，第56屆全國技能競賽29日起至8月2日將在台北南港展覽館1、2館盛大登場，30日至8月1日開放民眾免費參觀。中央社
勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文（左）21日表示，第56屆全國技能競賽29日起至8月2日將在台北南港展覽館1、2館盛大登場，30日至8月1日開放民眾免費參觀。中央社

勞動部今天表示，第56屆全國技能競賽將於29日至8月2日登場，今年主題為「挑戰！技霸魂」，將有1075名選手同場競技，現場也設計技能體驗站等，讓參觀民眾可多元體驗。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文表示，全國技能競賽29日至8月2日在台北南港展覽館1館及2館盛大登場，7月30日至8月1日競賽期間也開放民眾免費參觀。

黃俐文指出，今年全國技能競賽以「挑戰！技霸魂」為主題，象徵選手以百分之百的專注與毅力，歷經反覆練習、持續精進，將每一次挑戰化為成長養分，在競技舞臺上展現屬於職人的堅持與榮耀。

黃俐文也說，這次賽事集結青年組55個職類、青少年組13個職類，共有1075名選手同場競技，每個職類獲得前3名的選手，依照青年組及青少年組不同，可獲得新台幣4萬元至12萬元或1.5萬元至3萬元的獎金。

除了賽事之外，黃俐文表示，這次現場更規劃智造未來館、Try a Skill 技能體驗站、Skills in Action 技能實境秀及技能變裝秀等多元互動活動，其中「Skills inAction 技能實境秀」是今年首創，以「10小時打造一場夢幻婚禮」為主題，邀請台灣、日本、韓國及新住民職人同台，透過婚禮籌備情境，展現不同技能職類跨域合作的專業分工。

黃俐文表示，現場更結合人氣網紅互動及作品抽獎活動，讓民眾不只是觀賞競賽，更能看見各項技能如何攜手合作完成一場婚禮，感受技能如何融入生活，體驗職人合作創造成果的魅力。

勞動部

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