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賴總統：善用 AI 建設國家 助中小微企業升級轉型

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（中）和經濟部長龔明鑫（左四）今天出席「台灣經濟研究院50周年高峰論壇」，和台灣經濟研究院董事長吳中書（右四）等人一起主持儀式。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）和經濟部長龔明鑫（左四）今天出席「台灣經濟研究院50周年高峰論壇」，和台灣經濟研究院董事長吳中書（右四）等人一起主持儀式。記者邱德祥／攝影

賴清德總統21日出席「台灣經濟研究院50周年高峰論壇」。他表示，面對全球智慧化時代，台灣必須善用AI建設國家，打造長期競爭優勢。政府提出「AI新十大建設」，期盼達成協助中小微企業升級轉型、打造創新創業生態鏈、建構AI生活圈等目標，讓台灣經濟持續發展。

賴總統指出，面對全球智慧化的時代，台經院持續協助政府掌握趨勢，推動產業數位及淨零轉型，讓產業更有競爭力及永續發展。台經院培養的人才也進入政府服務，協助推動各項經濟政策。

賴總統提到，今天論壇的主題是「邁向韌性生活與產業時代」，特別聚焦在「新經濟、新基建、新韌性」，在邁入AI時代，每個議題都非常關鍵。

賴總統表示，在AI時代的開端，已能看見台灣經濟的發展，前年台灣經濟成長率達5.6%，在高基期之下，去年經濟成長率仍達8.76%，今年第一季更達到14.55%，全年經濟成長率估計可達9.64%，中研院更預估今年經濟成長率將超過10%。

他直言，在AI與新經濟時代的開始，各國都需要新基礎建設。台灣是AI基礎建設的大國，與日本、韓國等印太國家一樣，因為擁有基礎建設的硬體實力，所以能得到經濟的好處。

賴總統表示，未來的經濟發展需要能夠應用AI。台灣如果要贏得長期經濟發展的好處，必須善用AI來建設才是永續之道，因此政府提出「AI新十大建設」，其中包括四個基礎建設。

第一是算力，「國網雲端算力中心」已正式啟用。第二是主權AI與資料運用，希望未來在醫療、法律、金融等領域，提供產業界和學術界完善的資料，也有足夠的電力、算力可以應用。

第三是人才培育，預計在2040年前培養至少50萬名AI應用人才。第四，是打造均衡台灣，確保AI基礎建設不集中在特定地區，也能夠遍及各領域。

賴總統說，政府也著重發展三項關鍵技術，第一是矽光子。台灣大型科技企業目前都處於全球領先地位，矽光子不僅能確保台灣持續保有產業競爭優勢，也是未來必然的發展道路，應用在傳輸上速度更快、能耗更少。

第二是量子運算，傳統二位元運算未來勢必邁向量子運算，台灣已具備打造量子電腦的能力，確保台灣的科技產業在未來量子時代持續發展。

第三是機器人，目前中部已成立「台灣AI機器人產業大聯盟」。政府推動的廣義機器人包括無人機、無人艇及水下無人載具，這也是政府提出國防特別預算的原因，一方面強化國防力量、保護國家安全，另一方面藉此帶動產業發展。期盼在野黨在立法院支持相關預算。

賴總統表示，面對AI時代，政府期盼達成三個經濟社會發展目標。第一，協助至少100萬家中小微企業數位轉型及導入AI。政府每年編列超過100億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，更規劃推動規模1,000億元的基金協助中小微企業升級轉型。

若預算能順利通過，未來每年將有約250億元協助中小微企業轉型，並讓科技產業帶動中小微企業，成為一個完整的產業生態系。

第二，利用AI與新興科技，為年輕人打造創新創業生態鏈。第三，希望未來食衣住行育樂及士農工商都能導入AI，建構AI生活圈，讓台灣不僅經濟持續發展、社會持續進步，人民生活也能更加便利。

賴清德 台經院 基礎建設

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