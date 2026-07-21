台經濟再現40年前榮景 龔明鑫：我們一定做對了什麼事情

經濟部長龔明鑫今（21）日出席台灣經濟研究院50週年高峰論壇時表示，台灣近年經濟成長表現亮眼，今年預估GDP有機會突破10%，之所以能再現40年前榮景，主因就在於九年前投入前瞻基礎建設，盤點並補足生產要素，為如今的台商回流與AI算力爆發奠定基礎。

龔明鑫回顧，當年自己25歲碩士畢業即進入台經院服務，如今出席論壇，「真的有回到家的感覺」，感謝智庫當年給予的溫暖與養分，讓他能將專業學養落實於國家政策。

龔明鑫指出，台灣近兩年經濟成長驚人，去年GDP成長率達8.76%，今年上看9.64%、甚至有機會突破10%，上一次連兩年的高經濟成長，已經要回溯至1986、1987年，「我們一定做對了什麼事情」，其中最重要的關鍵，就是九年前推動前瞻基礎建設。

龔明鑫表示，當時他就任經濟部次長，每天都在盤點水、土地、人力、人才及電力等生產要素，正因前瞻基礎建設的超前部署，今天才能呼應台商回流，對接AI算力需求；目前經濟部也已著手盤點未來十年的土地與相關需求，持續為下一個十年的經濟布局。

除了基礎建設發酵，龔明鑫指出，台灣新的經濟韌性，來自於五大信賴產業與非紅供應鏈，這讓台灣成為全球最安全且最有韌性的供應鏈體系。

在全力推動AI發展的同時，龔明鑫強調「所有的韌性來自於基層」，政府絕不會忽略百工百業與廣大的中小微企業。對此，政府提出額外1,000億元的支持方案，相當於每年250億元的規模挹注，協助中小企業穩固營運，讓台灣在邁向高科技高峰的同時，基層產業也能同步穩健發展。