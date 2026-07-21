GAME LINKER 2026落幕 將陸續協助70組團隊赴海外參展

由台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）與亞太遊戲高峰會攜手推出的「GAME LINKER 2026夏季開發者交流會」日前圓滿落幕，現場吸引超過140位產業人士到場與16組現場展示團隊熱烈交流、並帶來珍貴的試玩回饋，演講論壇更分享了如何在海內外有效參展、爭取經費的實戰心得；而TGS團隊致力於幫助台灣團隊走向國際，不僅去年帶領超過30組團隊征戰海外展會，今年也將陸續協助70組團隊前往日本、韓國、泰國、巴西、立陶宛、加拿大等地的遊戲展會，讓本土優秀作品能在國際舞台展現實力，與此同時，亞洲最大的獨立遊戲獎項Indie Game Award 2027現正開放參賽報名，獲獎者將可免費參展TGS，鼓勵來自全球的獨立遊戲開發者把握機會，站上世界舞台。

「GAME LINKER 2026夏季開發者交流會」中的演講論壇，率先揭露2027 TGS獨立遊戲專區各項規劃，讓開發者能夠提前準備，用最好的狀態與玩家見面，而獨立遊戲團隊在創業或想挑戰更大的市場時，往往容易遇到資金困難，而經濟部產業發展署的「加強投資策略性服務業實施方案」，亦囊括遊戲產業在內，且該方案是由創投公司先行評估後協助廠商申請，故不僅有機會獲得國發資金的挹注，在過程也會有創投公司鼎力相助，協助業者穩健發展，還有更多產業串連合作的可能性。

在正式創業前，獨立遊戲開發團隊大多會選擇參與海內外展會，把握機會與玩家、產業端進行接觸，已成立6年的元位果凍總經理陳偉皓指出，團隊成立初期考量費用、直到近年才陸續參展，才深刻體會實體展會的多元價值，但仍需要規畫參展策略，才能讓合作夥伴看到自己能提供的商業價值；不或互動娛樂的創辦人暨製作人簡明哲則強調，參展其實是幫助產品成功的過程，今年團隊也與TGS一同前往韓國PlayX4展出，透過於玩家近距離接觸，就能觀察到遊戲究竟哪裡讓人感到有趣、哪裡讓玩家決定放棄，藉由不斷試錯他們也持續更新迭代作品，讓作品能持續精進，真正打入市場。

此外，為鼓勵團隊開發作品時、能攜手提升玩家的正面體驗，演講論壇中也分享了「友善遊戲評選徵件」將於本月底截止，開發者可把握機會報名，獲選作品不僅有機會獲得官方多元管道的曝光機會，更能有效提升遊戲口碑與產業能見度；而現今詐騙手法日新月異，活動中也提醒開發者慎防、並一起為玩家把關。