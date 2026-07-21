快訊

新冠單周就醫人數暴增近7成 疾管署：本周正式進入流行期

蕭淑慎老公掐脖、打巴掌性侵女藝人判4年10月 二審開庭稱「不會認罪」

直播／2026《台灣米其林指南》星級美食餐廳 得獎名單即時公布

聽新聞
0:00 / 0:00

GAME LINKER 2026落幕 將陸續協助70組團隊赴海外參展

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

由台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）與亞太遊戲高峰會攜手推出的「GAME LINKER 2026夏季開發者交流會」日前圓滿落幕，現場吸引超過140位產業人士到場與16組現場展示團隊熱烈交流、並帶來珍貴的試玩回饋，演講論壇更分享了如何在海內外有效參展、爭取經費的實戰心得；而TGS團隊致力於幫助台灣團隊走向國際，不僅去年帶領超過30組團隊征戰海外展會，今年也將陸續協助70組團隊前往日本、韓國、泰國、巴西、立陶宛、加拿大等地的遊戲展會，讓本土優秀作品能在國際舞台展現實力，與此同時，亞洲最大的獨立遊戲獎項Indie Game Award 2027現正開放參賽報名，獲獎者將可免費參展TGS，鼓勵來自全球的獨立遊戲開發者把握機會，站上世界舞台。

「GAME LINKER 2026夏季開發者交流會」中的演講論壇，率先揭露2027 TGS獨立遊戲專區各項規劃，讓開發者能夠提前準備，用最好的狀態與玩家見面，而獨立遊戲團隊在創業或想挑戰更大的市場時，往往容易遇到資金困難，而經濟部產業發展署的「加強投資策略性服務業實施方案」，亦囊括遊戲產業在內，且該方案是由創投公司先行評估後協助廠商申請，故不僅有機會獲得國發資金的挹注，在過程也會有創投公司鼎力相助，協助業者穩健發展，還有更多產業串連合作的可能性。

在正式創業前，獨立遊戲開發團隊大多會選擇參與海內外展會，把握機會與玩家、產業端進行接觸，已成立6年的元位果凍總經理陳偉皓指出，團隊成立初期考量費用、直到近年才陸續參展，才深刻體會實體展會的多元價值，但仍需要規畫參展策略，才能讓合作夥伴看到自己能提供的商業價值；不或互動娛樂的創辦人暨製作人簡明哲則強調，參展其實是幫助產品成功的過程，今年團隊也與TGS一同前往韓國PlayX4展出，透過於玩家近距離接觸，就能觀察到遊戲究竟哪裡讓人感到有趣、哪裡讓玩家決定放棄，藉由不斷試錯他們也持續更新迭代作品，讓作品能持續精進，真正打入市場。

此外，為鼓勵團隊開發作品時、能攜手提升玩家的正面體驗，演講論壇中也分享了「友善遊戲評選徵件」將於本月底截止，開發者可把握機會報名，獲選作品不僅有機會獲得官方多元管道的曝光機會，更能有效提升遊戲口碑與產業能見度；而現今詐騙手法日新月異，活動中也提醒開發者慎防、並一起為玩家把關。

團隊 泰國 立陶宛

延伸閱讀

巴哈姆特 30 週年找回「失蹤版主」！突收邀請函：這不是詐騙

東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

橘子遊戲更新 挹注業績

2026元宇宙虛擬網紅設計創作大賽 南應大多媒體動畫系1金1銅成果豐

相關新聞

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

上周台股正經歷痛苦的高檔震盪，但法人對基本面相當有信心，研究機構也是，繼日前中研院大幅上修經濟成長率至10.16％後，台經院也預告最新預測將上修至10％以上，因為出口實在太強，遠超各預測機構的預估。

出口動能持續增強 惠譽預測台灣2026年 GDP 成長9.4% 仍有三大風險

惠譽信評今舉辦惠譽看台灣2026記者會，亞太區主權評等副總經理Sagarika Chandra表示，預期台灣的成長前景將持續受到出口增加支撐，主要受全球人工智慧（AI）需求帶動。預測2026年GDP成長率將高達9.4%，之後於2027年及2028年分別放緩至4.8%及4.5%。

星鏈條款三讀 電信法修法鬆綁SpaceX來台

立法院會21日三讀「星鏈條款」，即《電信管理法》第36條通過修法，鬆綁外資持股比率、董事長國籍等規定，盼引進全球最大低軌衛星商SpaceX的星鏈（Starlink）服務來台落地，助力台灣能享有SpaceX無遠弗屆的低軌衛星服務。

惠譽：台灣能源價格未充分反映 電價調漲壓力增 這兩個產業恐虧損擴大

國際評級機構惠譽指出，台灣目前的能源價格尚未充分反映於下游油價與電價。台電面臨的電價調漲壓力正日益增加。中油則面臨更高的虧損與財務壓力。受電價影響較大的產業包括塑化、紡織纖維、鋼鐵及零售；若電價上調10%，塑化與紡織纖維產業的營業虧損可能進一步擴大。

台經濟再現40年前榮景 龔明鑫：我們一定做對了什麼事情

經濟部長龔明鑫今（21）日出席台灣經濟研究院50週年高峰論壇時表示，台灣近年經濟成長表現亮眼，今年預估GDP有機會突破10%，之所以能再現40年前榮景，主因就在於九年前投入前瞻基礎建設，盤點並補足生產要素，為如今的台商回流與AI算力爆發奠定基礎。

借鏡蒸汽機帶動歐洲文明 賴清德盼 AI 帶動台灣百業榮景

台經院今（21）日舉辦「50週年高峰論壇」，賴清德總統致詞時指出，台灣受惠於全球AI基礎建設成長，近年經濟表現亮眼，但一如蒸汽機曾帶動歐洲長達200年的文明榮景，若台灣要延續AI紅利，絕不能止步於硬體製造，而是要將AI全方位運用於百工百業，為台灣經濟開創下一個榮景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。