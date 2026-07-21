惠譽：台灣能源價格未充分反映 電價調漲壓力增 這兩個產業恐虧損擴大

國際評級機構惠譽指出，台灣目前的能源價格尚未充分反映於下游油價與電價。台電面臨的電價調漲壓力正日益增加。中油則面臨更高的虧損與財務壓力。受電價影響較大的產業包括塑化、紡織纖維、鋼鐵及零售；若電價上調10%，塑化與紡織纖維產業的營業虧損可能進一步擴大。

惠譽21日舉辦惠譽看台灣2026記者會，惠譽信評亞太區企業評等副總經理吳季愷表示，荷姆茲海峽開放後，能源供應與價格仍需較長時間恢復正常。但即使荷姆茲海峽於下半年重新開放，全球能源貿易與供應鏈恢復正常仍需較長時間。

惠譽預期，2026年布蘭特原油價格仍將維持在較高水準，但2027年將因OPEC出貨快速恢復及非OPEC產量增加，回落至每桶65美元。

美國能源資訊署（EIA）預估，全球石油貿易型態將於2027年恢復至衝突前水準。惠譽認為，海峽重新開放後，貿易流向、航運模式及採購管道仍需數個月時間逐步恢復正常，顯示供應鏈調整存在明顯時滯。中東產油國亦需一段時間，才能重新取得原有市佔率。

相較亞洲其他國家，台灣油氣供應幾乎未明顯減少，下游消費所受影響亦相對有限。亞洲多國則已採取需求管制措施，以降低能源使用量。印尼對補貼燃油實施每車每日50公升限額，並規定公務員每週五居家辦公。斯里蘭卡公部門每週三放假，以降低能源消耗。泰國則限制購買量，並要求公務員居家辦公。越南、韓國鼓勵民眾減少用電與燃油使用。

惠譽指出，台灣在海峽關閉初期即透過多種方式鎖定未來進口量，使整體供應較周邊國家穩定。多數亞洲國家並不像台灣一樣有財務穩健的政府支持及國營機構主導供應。然而，這也意味著海峽開放後，台灣可能需在較長期間內承受相對高的能源價格。

惟高能源價格壓力仍在，惠譽認為，台灣目前的能源價格尚未充分反映於下游油價與電價。隨著財務壓力持續上升，台電面臨的電價調漲壓力正日益增加。中油同樣承受顯著財務壓力。近期台灣牌告汽油價格已開始調降，顯示在維持目前高檔天然氣價格方面正面臨壓力。若天然氣與油品價格同時迅速調降，中油將面臨更高的虧損與財務壓力。

惠譽指出，整體而言，2022年至2025年間，電價平均每年調漲約11%。若後續電價進一步調高，將對傳統產業造成較大衝擊，尤其是能源密集度較高的上游傳統產業。較高的能源成本將壓縮毛利率，並可能推升企業負債比率。受影響較大的產業包括塑化、紡織纖維、鋼鐵及零售，吳季愷解釋這四個產業營業利益率逐年下滑，達到低個位數，一旦有任何調漲對獲利將有直接影響。

惠譽認為，若電價上調10%，塑化與紡織纖維產業的營業虧損可能進一步擴大。在原油成本維持高檔的情況下，塑化與紡織纖維產業回復獲利趨勢的難度也將顯著提高。

此外，電價調整通常不會因產業別而有明顯差異。惠譽指出，半導體及多數科技業對較高電價具備較強承受能力。然而，許多傳統產業目前仍處於產業下行循環中，承壓能力相對有限。若電價持續上升，可能進一步削弱傳統產業的財務狀況。