出口動能持續增強 惠譽預測台灣2026年 GDP 成長9.4% 仍有三大風險

惠譽信評今舉辦惠譽看台灣2026記者會，亞太區主權評等副總經理Sagarika Chandra表示，預期台灣的成長前景將持續受到出口增加支撐，主要受全球人工智慧（AI）需求帶動。預測2026年GDP成長率將高達9.4%，之後於2027年及2028年分別放緩至4.8%及4.5%。

Sagarika Chandra指出，台灣的AA評等及穩定展望，反映其穩健的信用基礎，包括強勁的對外資產負債表、審慎的財政管理以及具競爭力的經商環境。該評等的主要限制因素在於，台灣作為規模較小、開放且出口依存型經濟體易受外部需求衝擊、複雜且日益緊張的兩岸關係，以及相較於相同評等區間經濟體人均收入較低。

台灣的對外資產負債表在惠譽授評全球同業中屬最強勁行列，這有賴於台灣的大規模經常帳順差。對外淨債權部位維持強勁—惠譽估計至2026年底其佔GDP的比重約為208%，相較之下，AA評等區間經濟體的中位數為（佔GDP的）21%。台灣對美國及中國這兩個主要出口夥伴的出口持續成長。2026年上半年，對前述兩國出口成長仍然強勁，年成長率分別為69%及22%。

惠譽預期，台灣的成長前景將持續受到出口（尤其是半導體出口）增加的支撐，這主要受全球人工智慧（AI）需求帶動，且民間消費亦提供部分支撐。台灣先進製造業及專業化半導體生態系持續賦予其強勁的全球競爭優勢。預期2026年GDP成長率將高達9.4%，之後於2027年及2028年分別放緩至4.8%及4.5%。民間消費支出將保持韌性。

成長前景的下行風險可能來自：台灣主要貿易夥伴的經濟成長大幅放緩；全球AI需求減少；地緣政治緊張局勢。

台灣的公共財政與其許多同業相比表現良好。在惠譽的預測期內，受其低赤字及穩健的經濟成長支撐，一般政府債務占GDP比率將維持遠低於AA評等區間同業的中位數。預期台灣政府將動用累積的財政儲備，為額外的支出需求提供部分資金，以減緩債務累積。

惠譽預期，兩岸的緊張局勢將持續，伴隨複雜且頻繁的突發事件。儘管如此，惠譽假設此等緊張局勢將不會破壞台灣的經濟與政治穩定。由於執政黨在立法院居於少數席位，這對政策制定仍構成挑戰。