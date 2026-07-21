借鏡蒸汽機帶動歐洲文明 賴清德盼 AI 帶動台灣百業榮景

台經院今（21）日舉辦「50週年高峰論壇」，賴清德總統致詞時指出，台灣受惠於全球AI基礎建設成長，近年經濟表現亮眼，但一如蒸汽機曾帶動歐洲長達200年的文明榮景，若台灣要延續AI紅利，絕不能止步於硬體製造，而是要將AI全方位運用於百工百業，為台灣經濟開創下一個榮景。

賴總統指出，全球AI基礎建設需求強勁，台灣作為主要硬體供應國，經濟跟著大幅成長；去年經濟成長率達8.76%，今年第1季更衝上14.55%，全年預估為9.64%。然而，台灣不能僅停留在製造AI硬體，必須像瓦特發明蒸汽機，帶動200年的歐洲文明一樣，善用AI建設台灣，才能長期享有AI帶來的經濟成長紅利。

為確保台灣在AI時代保持競爭優勢，賴總統表示，政府提出「AI新十大建設」，涵蓋四項重要基礎建設與三項關鍵技術。基礎建設部分，第一是推動國家級AI超級電腦與算力中心；第二是建立主權AI資料；第三是人才培育，預計2040年前培育50萬名AI應用人才；第四則是推動均衡台灣，讓AI基礎建設布局全台。關鍵技術方面，聚焦矽光子、量子運算及智慧機器人三大領域，確保台灣技術處於領先地位。

AI新十大建設政策，政府也設定了三項社會發展目標。賴總統表示，第一，協助100萬家中小微企業完成數位與AI升級轉型，由科技大廠帶動供應鏈全面升級；第二，打造創新創業生態鏈，鼓勵年輕人運用AI創業；第三，打造食衣住行育樂全方位的AI智慧生活圈，讓經濟成果與便利生活惠及全民。

針對台經院50周年，賴總統也獻上祝福，他指出，台經院不只是民間智庫，更是國家的智庫，除了替政府提出最基礎的研究，也持續投入最前瞻的政策研究，提供政府作為決策依據，讓政府能以更全面、更長遠的角度推動國家經濟發展。期望台經院未來持續發揮更大的影響力，為台灣提供更多、更好的政策建議。