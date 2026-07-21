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台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台經院長張建一預告，台經院對2026年經濟成長率預測將上修至破10％，主因出口太強。記者陳儷方／攝影
台經院長張建一預告，台經院對2026年經濟成長率預測將上修至破10％，主因出口太強。記者陳儷方／攝影

上周台股正經歷痛苦的高檔震盪，但法人對基本面相當有信心，研究機構也是，繼日前中研院大幅上修經濟成長率至10.16％後，台經院也預告最新預測將上修至10％以上，因為出口實在太強，遠超各預測機構的預估。

台經院21日舉辦50周年慶祝活動，院長張建一受訪時表示，主計總處預估今年經濟成長率是9.64％，他可以跟大家預告，台經院最新預估結果會破10％，跟中研院一樣，因為出口實在太強，遠超中研院、主計總處，以及央行的預估。

張建一指出，未來的AI的商機至少到2028年都沒有問題，所以台灣今年經濟成長率10%，明年應該也會有不錯成績，不過因為今年、今年跟去年的基期都相當高，如果台灣明年還出現8%以上經濟成長率，那便代表整個AI的需求真的是非常的強勁。

張建一同時表示，現在世界跟過去已不同，全球化仍在進行，但速度變得緩慢，不論是軍事、經濟，還是產業話語權，美中的對抗已成定局，未來世界可能會變成以美國為主的圈圈、以中國為主的圈圈、以及非美非中（歐盟為主）的圈圈，但台灣並非一定要靠美國或中國才能做到生意，而是掌握每個國家的安全底線。

張建一認為，台灣因為對等關稅而與美國簽署的ART，幾近於FTA，甚至內容談得比FTA還好，這讓歐盟、日本等國家，也願意跟台灣洽談類似協議，對台灣的傳統產業而言是很好的機會，可以擺脫過去幾十年來跟很多國家沒有簽署FTA的束縛。

中研院 台經院 主計總處

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