台經院成立五十週年 吳一揆：樂見朝國際級智庫目標邁進

台灣經濟研究院今天舉行五十週年高峰論壇，中信金控副董事長吳一揆出席致詞時表示，希望台經院為台灣下一個五十年的永續發展奠定更堅實的基礎，朝向具有區域影響力、乃至國際級智庫的目標穩步邁進。

吳一揆分析，當前全球局勢快速變動，人工智慧、數位科技、能源轉型、地緣政治及供應鏈重組，正重新塑造世界經濟版圖，台灣正站在新的發展節點，面對挑戰，也擁有難得的歷史機遇。

吳一揆也指出，越是在充滿變局的時代，「越需要像台經院這樣具有公信力與前瞻視野的智庫，持續提供專業分析，凝聚社會共識，協助政府與產業掌握方向，提升國家整體競爭力。」

今日的高峰論壇，包括賴清德總統、總統府資政陳博志、行政院秘書長龔明鑫、台經院董事長吳中書、院長張建一都有出席。吳一揆代表中國信託集團董事長辜仲諒受邀出席台灣經濟研究院五十週年高峰論壇並且致詞。

吳一揆指出，五十年前，台灣正處於經濟快速起飛的關鍵時刻，「台泥辜振甫董事長與中信金控辜濓松董事長，以前瞻的眼光共同創立台灣經濟研究院，希望建立一個立足民間、獨立客觀、兼具學術深度與政策影響力的專業智庫。這份初心，不僅奠定了台經院的發展基礎，也為台灣經濟政策研究建立了重要典範。」

他接著表示，五十年來，台經院始終秉持專業、客觀、前瞻的精神，持續投入經濟、產業與政策研究，提供政府決策參考，協助企業掌握趨勢，也促進產官學界的交流合作。在台灣歷經產業升級、全球化、金融改革，以及近年數位轉型、淨零轉型與供應鏈重組等重大變革的過程中，台經院始終站在第一線，以專業研究回應時代課題，陪伴台灣經濟一路成長，也見證台灣競爭力不斷提升。

吳一揆認為，一個國家的競爭力，不僅來自企業的創新與政府的治理，更需要具有獨立思考能力的智庫，持續提出前瞻性的研究與政策建言。智庫的價值，不只是分析今天，更重要的是洞察明天；不只是提出問題，更要協助社會找到解方。唯有結合政府、產業與學術界的智慧，才能形成推動國家持續進步的重要力量。